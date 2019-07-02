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بالفيديو والصور.. روبوت "تويوتا" العملاق يدخل "جينيس"

الثلاثاء 02 يوليو 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

روبوت (1)
روبوت (3)

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

دخل روبوت عملاق من إنتاج شركة تويوتا للسيارات، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح هذا الإنسان الآلي الضخم في إطلاق 2020 رمية حرة متتالية في لعبة كرة السلة بكفاءة عالية.

ويبلغ طول الروبوت 10 أقدام (2.1 أمتار) ويتسم بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار لحساب الزاوية وقوة الرمية الصحيحة، كما يستخدم محركات لتكرار نفس الحركة بدقة كل مرة.

واختارت شركة تويوتا، عملاق السيارات اليابانية، أن يقوم الروبوت بتسديد 2020 رمية في إشارة منها لدورة الألعاب لأوليمبية 2020 المقرر تنظيمها في طوكيو العام المقبل.

وإذا تم تطوير الروبوت في المستقبل وإضافة بعض المهارات له ليكون لاعب سلة ماهر، ربما ينضم إلى الفريق، وذلك حسب ما قاله يودي بابا وهو لاعب كرة سلة من المحتمل أن يمثل اليابان المضيفة في أولمبياد طوكيو 2020. وأضاف "نحن اللاعبون الإنسانيون ما زلنا الأمهر والأفضل في الوقت الحالي".

وعرضت تويوتا من قبل العديد من الروبوتات، بما في ذلك الروبوت الذي عزف على الكمان.

ويقول الخبراء إن الروبوتات التي يمكنها تقليد الحركات البشرية، وحتى القيام بها على نحو أفضل، يمكن الاستفادة منها بطرق مختلفة، بما في ذلك جمع المحاصيل الزراعية وإجراء عمليات تسليم وتسلم البضائع والعمل في المصانع والمستودعات.

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