بن علوي يبحث التطورات الإقليمية مع وزيرة الشؤون الخارجية السويسرية

صلالة - العمانية

استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس في مدينة صلالة معالي باسكال بيريوزويل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية التي تزور السلطنة حاليا.

جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وتمّ استعراض مجمل التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التشاور والتنسيق، وبذل الجهود لتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي. حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والوفد المرافق لمعالي الضيفة.