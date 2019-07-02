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وكيل "الإعلام" يكرم الكفاءات التربوية في "تعليمية مسقط"

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

وكيل "الإعلام" يكرم الكفاءات التربوية في "تعليمية مسقط"

 

مسقط - عبدالله الجرداني

رعى سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام احتفال المديرية العامة للتربية والتعليم ممثلة في دائرة تنمية الموارد البشرية بتكريم 186 شخصاً من المشرفين الإداريين ومشرفي تقويم الأداء التربوي إلى جانب موظفي مركز التدريب ومنتسبي الدائرة، وذلك على مسرح البنك الوطني العماني بالعذيبة، وذلك بحضور الدكتور علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط وعدد من المسؤولين التربويين.

وألقت آمنة بنت عبدالله السنانية مشرفة مادة التربية الإسلامية كلمة أكدت خلالها على أهمية الإشراف التربوي باعتبارها عملية اتصال بين مختلف أطراف العملية التربوية لتحقيق فرص تعلم مناسبة للطلاب وفرص نمو لسائر أفراد المؤسسة التربوية. وقالت إنّ المشرف سواء كان تربويًا أو إداريًا يعتبر قائداً للتغيير والتطوير في الميدان التربوي، وهو بلا شك من أهم عناصر تطوير العملية التربوية لأنه يسعى جاهدًا للرقي بأداء المعلم لتحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم الساعية إلى تحقيق مُخرجات تسهم في بناء الوطن. عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن دور المشرف في العملية التربوية. وفي ختام الحفل، قام سعادة راعي المناسبة بتكريم المحتفى بهم.

وقال علي بن محمد الشكيلي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية إن التكريم يهدف إلى تحفيز الموظفين لما له من أثر في مضاعفة الجهد والعطاء والتفاني في إنجاز المسؤولية المُلقاة على عاتقهم، وبالتالي ينعكس أثره على تجويد العمل والخدمات التي تقدمها الوزارة مما يؤدي إلى المثابرة والاجتهاد في العمل. وأضاف أنَّ الدائرة سعت إلى الاهتمام بالكفاءات البشرية ودأبت على تكريمهم سنوياً لإرساء روح المبادرة والمنافسة الشريفة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التطوير المستمر في العملية التربوية.

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