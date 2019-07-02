تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لـ"حقوق الإنسان".. وخدمات متطورة لتعزيز التفاعل مع المجتمع





مسقط - الرؤية

دشنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان موقعها الإلكتروني في حُلته الجديدة، وذلك في إطار جهودها لتطوير قنوات للتفاعل والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتوضيح الأعمال التي تقوم بها، والمهام التي تؤديها في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.

ويتضمن الموقع الجديد معلومات عن نشأة اللجنة، ورؤيتها المتمثلة في أن تكون منبرًا وطنيًا فاعلاً في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته، ورسالتها الهادفة إلى غرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك، إضافة إلى اختصاصاتها. ومن خلال الموقع الإلكتروني، بات بإمكان المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء تقديم بلاغاتهم إلكترونيًا بسهولة ويسر عبر تعبئة النموذج المخصص لذلك، ليصل البلاغ مباشرةً إلى المُختصين بدائرة الرصد وتلقي البلاغات. ويوضح الموقع وسائل وطرق تقديم البلاغات والشكاوي إلى اللجنة والتي تشمل حضور الشخص أو من يوكله إلى مقر اللجنة وتعبئة الاستمارة المخصصة لتقديم البلاغ، وفي الحالات التي يتعذر فيها على المبلغ أو من يوكله الوصول شخصيًا إلى مقر اللجنة، وتيسيرا للأمر، أوجدت اللجنة بدائل عديدة لتقديم الشكوى تتمثل في إرسال البلاغ عبر البريد الإلكتروني للجنة (complaints@ohrc.om) أو تقديم البلاغ من خلال الاستمارة إلكترونية المتوفرة على موقع اللجنة الإلكتروني، أو تسجيل الشكوى عبر رسالة صوتية بالاتصال على الرقم المجاني (80002008).

ويوفر موقع اللجنة خدمة للباحثين والدارسين في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان؛ حيث بات بإمكانهم تقديم طلب إلكتروني من خلال الاستمارة المخصصة لذلك في موقع اللجنة لزيارة مكتبة اللجنة التي تحوي مئات الكتب التخصصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

وتم تضمين موقع اللجنة مختلف إصدارات اللجنة، إضافة إلى زياراتها إلى مراكز التوقيف والسجون، ودورها في الرد على ما تثيره المنظمات والحكومات الأجنبية حول الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بالسلطنة، والتقارير السنوية التي تُصدرها وتتضمن إيجازًا لما تم في مجال حقوق الإنسان في السلطنة.

كما يحتوي موقع اللجنة الجديد على أخبار اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المتعلقة بالأنشطة والفعاليات التي تُنفذها. ومن خلال الموقع أصبح بالإمكان مشاهدة وتحميل صور الفعاليات والأنشطة التي تُنفذها اللجنة.

وتم تخصيص مساحة لعرض الأفلام التوعوية، والمواد الفيلمية التي قامت اللجنة بإنتاجها؛ حيث أصبح بإمكان المتصفح مشاهدة مختلف المواد الفلمية والتي تتضمن مواد توضح جانبًا من اختصاصات اللجنة وأعمالها، والإحصائيات الخاصة بالرصد وتلقي البلاغات.

كما يحوي الموقع جانبًا من الاتفاقيات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها السلطنة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويوضح الموقع الإلكتروني طرق التواصل مع اللجنة، وكيف بالإمكان الوصول إلى مقرها الرئيسي.