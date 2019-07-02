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وكيل "الصحة" لشؤون التخطيط يتوج الفائزين بـ"جوائز الإجادة"

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

وكيل "الصحة" لشؤون التخطيط يتوج الفائزين بـ"جوائز الإجادة"


مسقط - الرؤية
رعى سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصَّحة لشؤون التخطيط احتفال وزارة الصحة بتكريم الفائزين في جائزة الإجادة لمؤسسات القطاع الصحي، والتي تنظمها الوزارة مُمثلة في المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، وجاءت الجائزة تحت شعار "قطاع صحي خاص مُتميز بالجودة والسلامة".
وتقوم فكرة الجائزة على إيجاد أجواء تنافسية وأجواء تفاعلية بين مؤسسات القطاع الطبي الخاص، وذلك من خلال تفعيل معايير وأساليب مختلفة عن الأعوام السابقة يتم من خلالها تقديم تجربة لإيجاد التمييز المؤسسي للقطاع الصحي الخاص لترسيخ ثقافة التميز بينها من خلال آليات ووسائل متعددة تتبناها الجائزة تُمكن من إيجاد بيئة عمل تنافسية وفق معايير عالمية مما يساهم في تطوير وتحسين جودة الأداء بتلك المؤسسات. وقال الدكتور مازن بن جواد الخابوري المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية- في كلمة له- إنه تم تقسيم المؤسسات الصحية الخاصة إلى ست فئات وهي فئة أفضل مجمع أو مركز صحي خاص، وأفضل عيادة أسنان وعيادة عامة وأفضل عيادة إسعاف أولي بالمدارس أو الكليات أو الشركات وجائزة رواد الأعمال، وأضاف الخابوري: كما تم وضع عدة معايير لاختيار أفضل مؤسسة صحية خاصة على مستوى السلطنة منها معايير متعلقة بمكافحة العدوى والتعقيم وأخرى متعلقة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية، ونظام المعلومات والتسجيل الطبي والكادر الصحي في المؤسسة ومعايير متعلقة بالأدوية والمختبر والأشعة وكيفية التعامل مع الاقتراحات والشكاوي. وأوضح أنَّ هذه الجائزة تستهدف رفع جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى بالمؤسسات الصحية وتنمية روح المبادرة لدى المؤسسات الصحية في خدمة المجتمع وتسليط الضوء على مكتسبات مؤسسات القطاع الطبي الخاص وتحفيز المؤسسات على تقديم خدمات مميزة لأفراد المجتمع وتحفيز الشباب العماني على الاستثمار في القطاع الطبي الخاص.
بعدها قام سعادة الدكتور بتكريم المؤسسات الحاصلة على المراتب الثلاثة الأولى عن الفئات المختلفة وهم: فئة رواد الأعمال، وفاز بها المركز الملكي المتميز الطبي، ومركز نزوى التخصصي للعيون، ومركز المعمورة لطب الأسنان ومركز السنديان الدولي. أما جائزة أفضل بحث علمي في القطاع الصحي الخاص فقد فاز بالمركز الأول فيها الدكتور أحمد هشام اختصاصي أذن وأنف وحنجرة بمستشفيات ومراكز المغربي، وذهب المركز الثاني إلى الدكتور محمد خالد ثليجان اختصاصي أسنان أطفال بمركز الطبيب التخصصي، بينما حصل على المركز الثالث الدكتور جون جيليرمو اختصاصي أمراض عيون بمركز مسقط لعلاج العيون بالليز.
كما تمَّ تكريم أفضل عيادة أسنان، وفازت بالمركز الأول عيادة الصفوة لطب الأسنان، وفي المركز الثاني حل مركز فوكس دينتال فيشل كوزمتك، بينما نال المركز الثالث مركز وسن التخصصي للأسنان. وفي فئة أفضل ثلاث عيادات إسعاف أولية، جاءت عيادة كي سي سي خزان في المركز الأول، تلتها عيادة شركة صحار للألمنيوم، ثم عيادة كلية البريمي الجامعية.
وفي فئة أفضل مركز تخصصي، حصل مركز مسقط لعلاج العيون بالليزر على المركز الأول، وفاز مركز مسقط للأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بالمركز الثاني، بينما نال مركز كاي كيمجز للعناية بالصحة ومركز سنديان الدولي المركز الثالث.
وفي فئة أفضل مجمع طبي، فاز بهذه الجائزة كل من: مركز الشموس، ومجمع ياس الطبي، ومجمع بدر السماء بفلج القبائل. وفي فئة أفضل ثلاث مستشفيات، جاء في المركز الأول مستشفى العبير، وفاز بالمركز الثاني النجمة للعناية الطبية "مستشفى ستار كير"، ثم مستشفى الرفاعة.

 

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