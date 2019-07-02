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ورش تفاعلية في القراءة والكتابة بمركز همم الصيفي في عبري

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

ورش تفاعلية في القراءة والكتابة بمركز همم الصيفي في عبري

عبري - ناصر العبري

نظَّم مركز همم الصيفي ورشًا تفاعلية متخصصة في القراءة والكتابة؛ بهدف تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، في جو من المتعة والترفيه؛ وذلك استمرارا للنجاح الذي حققه المركز في نسخته الماضية.

وتُقام الفعاليات في مدرسة براعم الظاهرة الخاصة بولاية عبري، بدعم من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. ويهدف المركز لتعزيز مفهوم العمل الاجتماعي، ويعمل على إعادة تأهيل الطلاب من خلال تقويم السلوك والتحصيل العلمي في القراءة والكتابة؛ حيث يلامس جوانب الضعف والقوة في شخصياتهم، ويعمل المركز أيضا على التعرف على جوانب الخلل في ذواتهم، والتي بحاجة لإصلاح والتي تنعكس على مستواهم الدراسي والسلوكي.

وقدمت زهرة العلوية ورشة عمل بعنوان "كيف أحمي نفسي!"، عرفت الطلاب بطرق حماية أنفسهم عند التعرض لمواقف غير ملائمة. وبالتعاون مع مؤسسة رؤية الشباب، قدم إبراهيم الهنائي مدير المشاريع ورشة "بيسة" للتخطيط المالي الشخصي؛ حيث تعرف فيها الطلبة على وسائل الادخار وفوائده، وكيفية التخطيط لمستقبلهم.

من جهته، قال الدكتور هاشل بن سعد الغافري أستاذ مشارك في علوم التربية بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق، خلال زيارته للمركز، إنَّ صعوبات التعلم من القضايا المهمة، وهي مشكلة كبيرة يعاني منها العديد من الطلاب، لعدة أسباب؛ منها: وجود اضطرابات في عملية الإصغاء، وفرط الحركة، إلى جانب المشاكل الأسرية والنفسية التي قد يمر بها الطالب.

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