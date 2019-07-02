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91 ألف ريال حصيلة أموال الزكاة في وادي المعاول خلال رمضان

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

 

الرؤية - مريم البادية

أعلنتْ لجنة الزكاة بولاية وادي المعاول أنَّ حصيلة أموال الزكاة التي تمَّ جمعها خلال شهر رمضان الماضي، وصلت إلى 90984.8 ريال عماني.

وتمثلت هذه المبالغ في مواد عينية؛ تضم: 700 طرد بقيمة 22014 ريالا، و767 كيلو لحم بقيمة 2255 ريالا، و1050 دجاجة بقيمة 1035 ريالا، و710 كيلوجرامات من الأسماك بقيمة 1420 ريالا، و2880 كيلو أرز بقيمة 2561.2 ريالا، و2611 جونية طحين بقيمة 5222 ريالا عمانيا، و821 كيلو قهوة بقيمة 1642 ريالا، و387 مكبة مدلوك، و17 كيس تمر بقيمة 648.5 ريالا عمانيا. أما المواد العينية المتنوعة فوصلت قيمتها 294 ريالا.

وفي نطاق الإلكترونيات، استطاعتْ اللجنة توفير 3 ثلاجات بقيمة 600 ريال، و4 مكيفات بقيمة 440 ريالا، و3 غسالات بقيمة 165 ريالا. وبلغت زكاة فطر الأبدان 22 طن أرز بقيمة 12811 ريالا، بينما بلغت قيمة الزكاة التي وُزعت على محتاجيها ما يقارب 30823 ريالا، ووصلت قيمة إفطار صائم والمؤونة الرمضانية إلى 5159.3 ريال، و2967 ريالا للكفارات التي أخرجت من قبل اللجنة، وأخيرا استطاعت اللجنة كفالة أيتام بقيمة 1000 ريال.

يُشار إلى أنَّ هذه اللجنة تعمل تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمكتب سعادة والي وادي المعاول. وتسعى لغرس القيم والمبادئ العليا للعمل الخيري والمجتمعي لأبناء الولاية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، وأيضا المساهمة في مساعدة الأسر المسجلة في المشروع في مختلف الحالات التي قد تطرأ عليها.

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