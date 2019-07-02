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التدريب على البرمجة الإلكترونية في نادي الرستاق

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

التدريب على البرمجة الإلكترونية في نادي الرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

نظَّم فريق الرستاق للابتكار العلمي ورشة "بناء وبرمجة الروبوت"؛ وذلك ضمن فعالية "معاً نبتكر"، والتي أقيمت بالشراكة مع مؤسسة فضاء التقنية، بقاعة نادي الرستاق، بمشاركة 44 طالباً وطالبة.

وتنعقدُ الورشة ضمن برنامج "شبابي 2019" الذي أطلقته وزارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع الأندية والمراكز في الولايات. وتمَّ خلال الورشة تعريف المشاركين من الطلاب بأجزاء الروبوت الأساسية والخطوات اللازمة لبنائه، كما أتيحت الفرصة لهم ببناء وتركيب الروبوت وتحريكه باستخدام الأوامر البرمجية المختلفة.

وقال سليمان بن سعيد المقبالي رئيس فريق الابتكار العلمي بالرستاق، إنَّ الورشة تمثل مقدمة لتعريف الطلاب بأحد أبرز مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في حياة الإنسان، وتمثل أيضا فرصة لاستثمار الإجازة الصيفية من أجل تنمية شغف ومهارات الأطفال بالتكنولوجيا.

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