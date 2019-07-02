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فعاليات متنوعة في "صيفي مواطنة مسؤولة" بالبريمي

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

فعاليات متنوعة في "صيفي مواطنة مسؤولة" بالبريمي

البريمي - سيف المعمري

انطلقتْ في محافظة البريمي فعاليات البرنامج الصيفي لطلاب المدارس في نسخته التاسعة للعام 2019، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "صيفي مواطنة مسؤولة"، والذي تُقام فعاليته خلال الفترة من الثلاثين من يونيو وحتى الحادي عشر من يوليو، في أربعة مراكز بولايات المحافظة، وبعدد 200 طالب وطالبة.

ورعى سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي انطلاقة فعاليات البرنامج بمركز حفصة بنت سيرين، بينما رعى سعادة محمد بن علي البادي عضو مجلس الشورى انطلاقة الفعاليات في مركز عزان بن قيس، وفي ولاية محضة رعى سعادة سالم بن علي الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية محضة، حفل الافتتاح بمركز زينب بنت خزيمة، وفي مركز يزيد بن المهلب افتتح البرنامج راشد بن سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة.

ويهدفُ البرنامج إلى استثمار مواهب الطلاب وطاقاتهم، وتوجيهها من خلال الممارسة التطبيقية للأنشطة المختلفة، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم من خلال الأهداف السامية التي وُضِعت لهذا البرنامج والتي تتناسب مع ميول وتطلعات الطلاب، وحسب النسب الموزعة في الوثيقة العامة للبرنامج الصيفي لطلاب المدارس، والتي تتمثل في ثلاثة أنواع من الأنشطة؛ هي: الثقافية وتستحوذ على 40% من نسبة البرامج، والأنشطة العلمية وتستحوذ على 40% من البرامج، والرياضية بنسبة 20%.

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