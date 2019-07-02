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"الجامعة الوطنية" تطلق "قافلة العلم والمعرفة".. ومنح دراسية لطلاب الضمان الاجتماعي

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

"الجامعة الوطنية" تطلق "قافلة العلم والمعرفة".. ومنح دراسية لطلاب الضمان الاجتماعي

 

مسقط - الرؤية
أعلنتْ الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عن مجموعة من البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية والأحداث والفعاليات التي ستنفذها الجامعة في مدة 60 يوما؛ انطلاقا من الأمس وحتى بداية سبتمبر المقبل.
كشفتْ الجامعة عن ذلك في حفل التدشين الرسمي الذي نظَّمته بالحرم الجامعي لكلية الصيدلة ببوشر، ورحب البروفيسور سيمون جونز رئيس الجامعة بالحضور، وقدم نبذة مختصرة عن كليات الجامعة الثلاثة (الطب والصيدلة والهندسة)، إضافة لمركز الدراسات التأسيسية، مُؤكدا أنَّ الجامعة بعد اندماجها في أبريل 2018 نجحت في التوسع ببرامجها الأكاديمية وخدماتها التعليمية التي تقدم بجودة عالية. وأشار إلى أنَّ الحملة التسويقية للجامعة تستهدف الوصول لـ10 ملايين شخص داخل السلطنة وعلى مستوى العالم.
وأعلن الدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الجامعة، عن منح دراسية خاصة لطلاب أسر الضمان الاجتماعي؛ حيث ستقدم الجامعة خدمة الاقامة المجانية للطلاب من هذه الفئة خلال دراستهم بالجامعة، إضافة لمنح دراسية أخرى في حزمة مميزة تتضمن العديد من الفئات. وكشف العريمي -الذي أكد تركيز الجامعة على خدمة المجتمع- عن "قافلة العلم والمعرفة" التي تتبناها الجامعة الوطنية، وتستهدف زيارة أكثر من 50 محطة في 7 محافظات وأكثر من 15 ولاية، وستقطع أكثر من 3 آلاف كيلومتر خلال شهرين، وتتوقف في جمعيات المرأة العمانية والجمعيات المهنية والأندية الرياضية وأندية الجاليات، وكذلك في المراكز التجارية والمهرجانات بالسلطنة؛ وذلك لتوصيل رسالة العلم والمعرفة.
وتهدفُ قافلة العلم والمعرفة -التي ستضم أكاديميين وإعلاميين ورياضيين ومتخصصين في عدة مجالات علمية- إلى التواصل مع الجهات المعنية والجهات الاجتماعية والرياضية ونشر المعرفة ورفع معدل التوعية في التعليم بالمجتمع، والمساهمة في دعم الحملات الخيرية بالسلطنة، ودعم الأعمال الطلابية والترويج لها، والترويج للجامعة الوطنية لمشاريعها وبرامجها الأكاديمية، وإنجازاتها الدولية، وكذلك لخدماتها.
وأعلن العريمي تدشين مركز الاتصالات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات بالسلطنة، والذي سيعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برقم اتصال مجاني (٨٠٠٨٠٠٠٢)؛ وذلك حتى تتيح الجامعة عملية التواصل في خطوة متقدمة لتقديم خدماتها الأكاديمية والتعليمية.

 

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