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بهدف توفير أصناف تأهيلية عالية الجودة وبأسعار تنافسية

صلالة تحتضن اجتماع لجنة دليل مناقصة لوازم التأهيل الطبي بـ"دول التعاون"

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

صلالة تحتضن اجتماع لجنة دليل مناقصة لوازم التأهيل الطبي بـ"دول التعاون"

صلالة - الرؤية

احتضنتْ ولاية صلالة، صباح أمس، أعمال اجتماع لجنة تحديث الدليل وإعداد مناقصة لوازم التأهيل الطبي رقم 20 للعام 2019، والمنبثقة عن مجلس الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بمنتجع كراون بلازا، ويستمرُّ الاجتماع لمدة أربعة أيام خلال الفترة 1-4 من يوليو الجاري.

وفي بداية الاجتماع، رحَّب الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، بالمشاركين في الاجتماع ممثلي دوائر الصيدلة والتموين الطبي بدول مجلس التعاون الخليجي، ونقل لهم تحيات معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة. وقال مخاطبا الحضور: يقع عاتقكم مسؤولية كبيرة لإنجاز تحديث الدليل، والإعداد لمناقصة لوازم التأهيل خلال الأربعة أيام المقبلة، والتي ستكون حافلة بالنقاشات والمداولات نحو تحقيق أهداف هذا الاجتماع.

من جهتها، قالتْ الدكتورة نسيبة بنت حبيب محمد المديرة العامة للتموين الطبي: إنَّ الاجتماع مُنبثق عن مجلس الصحة لدول التعاون بشأن اجتماع اللحنة الفنية من الدول الأعضاء والجهات المشاركة، مشيرة إلى أنه يتناول تحديث دليل والإعداد لمناقصة لوازم التأهيل الطبي رقم 20/2019؛ حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض قرارات وزراء مجلس التعاون الخليجي 81 للدورة الأربعين التي استضافتها الكويت عام 2018. وأضافت أنَّ تحديث بنود المناقصة سيتم بناء على الخطابات الواردة من الدول الأعضاء لإضافة بنود جديدة أو حذف بعضها أو تعديل مواصفات؛ كذلك استعراض البنود التي لم تُشارك بها الدول واتخاذ القرار بشأنها، إضافة للبنود التي لم يتقدم بها عروض في المناقصات السابقة.

فيما قال سعيد بن وني الراشدي مدير المستودعات بوزارة الصحة: إنَّ الهدف من اجتماعات لجنة تحديث الدليل وإعداد مناقصة لوازم التأهيل الطبي بمجلس التعاون يتمثل في توفير أصناف تأهيلية (أطراف صناعية-علاج طبيعي) بجودة عالية وبأسعار تنافسية، تُسهم في إيجاد نظام صحي متماثل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على تبادل الخبرات فيما بينها.

ويستعرضُ المجتمعون كذلك الملاحظات الفنية الواردة من الأعضاء بشأن الملاحظات المتعلقة بالبنود التي تم ترسيتها، ودراسة للشروط العامة والفنية للمناقصة وشروط التوريد، والشركات المؤهلة  لمجلس الصحة وتحديد الشركات المشاركة في المناقصة المقبلة.

وسيتمُّ خلال الاجتماع اعتماد جدول تنفيذ المناقصة والمتضمن تاريخ إرسال الكميات من الدول المشاركة، ومواعيد طرح المناقصة واجتماعات البت والترسية.

يُشار إلى أنَّ اجتماع مجلس المناقصة للوازم التأهيل بدول مجلس التعاون الخليجي ينعقد كل سنتين لمناقشة عروض شركات التأهيل الطبي وتشكيل رأي موحد فيما يتعلق بجودة اللوازم التأهيلية فيما بينها.

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