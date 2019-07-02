صلالة تحتضن أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج السكر الخالي من السعرات

مسقط - العمانية

وقعت المنطقة الحرة بصلالة أمس مذكرة تفاهم مع مجموعة "بيتيفا" الهندية لإقامة مصنع لصناعة سكر طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية بحجم استثمار يبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية من جانب المنطقة الحرة بصلالة علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة ومن جانب الشركة المستثمرة الدكتور باندي من مجموعة "بيتيفا". وقال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إن المصنع سيساهم في إيجاد أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة للمواطنين، مشيرا إلى أنه سينتج سكر طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية وغير معدل وراثيا والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وأوضح علي تبوك أن المنطقة الحرة بصلالة تعمل حالياً على استثمارات جديدة تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي سيتم الإعلان عنها قريبا، مبيناً أن الاستثمارات الجديدة ستساهم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة.