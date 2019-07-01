منافسات قوية بالتصفيات النهائية لـ"تكميلية رماية المسدس والبندقية"

مسقط - الرؤية

يُواصل الاتحاد العماني للرماية التصفيات النهائية للدورة التكميلية لرماية المسدس والبندقية الهوائية، والتي ضمت 6 فئات؛ شملت: رماية المسدس (رجال/نساء)، ورماية المسدس (الناشئين/الناشئات)، ورماية البندقية الهوائية (رجال/نساء)، والتي تقام فعالياتها على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وميادين وحدة الرماية الدولية بغلا، وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الدورة في الرماية لاختيار عناصر من الرماة للانضمام للفريق الوطني للرماية، وإعدادهم لتمثيل السلطنة في الاستحقاقات القادمة في المحافل الدولية.

يُذكر أن الدورة التدريبية الأولى في رماية المسدس والبندقية الهوائية أقيمت خلال شهر يناير من هذا العام، وتم من خلالها اختيار أفضل 20 رامياً ورامية من كل فئات الدورة، وجاءت هذا الدورة لتستكمل التدريب لأفضل العناصر التي تم اختيارها سابقا، ليخضعوا خلالها لتدريب مكثف؛ وذلك لاختيارهم كأفضل العناصر لرفد الفريق الوطني للرماية، وإنشاء فريق للناشئين والناشئات لرماية المسدس والبندقية الهوائية حسب الشروط والقوانين المعمول بها بالاتحاد الدولي للرماية (ISS)، كما أن الاتحاد العماني للرماية أقام أول دورة تدريبية في بداية العام 2018م لرماية البندقية الهوائية للناشئين والناشئات، بعدها تم تشكيل الفريق وكانت أول مشاركة خارجية له في البطولة العربية بدولة قطر، وأحرز خلالها عدداً من النتائج المشرفة والميداليات الملونة.