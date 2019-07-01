الإثنين, 01 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

منافسات قوية بالتصفيات النهائية لـ"تكميلية رماية المسدس والبندقية"

الإثنين 01 يوليو 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

منافسات قوية بالتصفيات النهائية لـ"تكميلية رماية المسدس والبندقية"

مسقط - الرؤية       

يُواصل الاتحاد العماني للرماية التصفيات النهائية للدورة التكميلية لرماية المسدس والبندقية الهوائية، والتي ضمت 6 فئات؛ شملت: رماية المسدس (رجال/نساء)، ورماية المسدس (الناشئين/الناشئات)، ورماية البندقية الهوائية (رجال/نساء)، والتي تقام فعالياتها على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وميادين وحدة الرماية الدولية بغلا، وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الدورة في الرماية لاختيار عناصر من الرماة للانضمام للفريق الوطني للرماية، وإعدادهم  لتمثيل السلطنة في الاستحقاقات القادمة في المحافل الدولية.

يُذكر أن الدورة التدريبية الأولى في رماية المسدس والبندقية الهوائية أقيمت خلال شهر يناير من هذا العام، وتم من خلالها اختيار أفضل 20 رامياً ورامية من كل فئات الدورة، وجاءت هذا الدورة لتستكمل التدريب لأفضل العناصر التي تم اختيارها سابقا، ليخضعوا خلالها لتدريب مكثف؛ وذلك لاختيارهم كأفضل العناصر لرفد الفريق الوطني للرماية، وإنشاء فريق للناشئين والناشئات لرماية المسدس والبندقية الهوائية حسب الشروط والقوانين المعمول بها بالاتحاد الدولي للرماية (ISS)، كما أن الاتحاد العماني للرماية أقام أول دورة تدريبية في بداية العام 2018م لرماية البندقية الهوائية للناشئين والناشئات، بعدها تم تشكيل الفريق وكانت أول مشاركة خارجية له في البطولة العربية بدولة قطر، وأحرز خلالها عدداً من النتائج المشرفة والميداليات الملونة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 فبراير 2016

منافسات قوية في "السلة للمعاقين"

المزيد

18 يونيو 2016

منافسات قوية ضمن "كروية الشرطة" بالظاهرة

المزيد

09 مارس 2019

منافسات قوية بكروية الادعاء العام

المزيد

24 يونيو 2015

منافسات قوية في انطلاق دوري كرة قدم بالادعاء العام

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التواصل الحكومي": القوانين الاقتصادية الجديدة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعظم دور القطاع الخاص في التنمية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"النهضة للخدمات" تبيع "توباز" إلى "موانئ دبي" بـ1.079 مليار دولار

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يتجاوز 65 دولارا

الاقتصاد - محلي

سحب منخفضة وأمطار على بعض المناطق .. والرستاق وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

الموت يغيب الدبلوماسي والإعلامي صادق عبدواني

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة