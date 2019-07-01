20 لاعبا يمثلون السلطنة في "كيم يونج الدولية للتكواندو"

مسقط/ الرؤية

يغادر السلطنة، اليوم، فريق أكاديمية المحترفين العمانية للتكواندو، متوجها إلى العاصمة الكورية سيول لتمثيل السلطنة في بطولة كيم يونج الدولية، والتي ستقام خلال الفترة 3-18 يوليو الجاري، وسيشارك في البطولة الدولية أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

ويقُود الفريق العُماني في هذه البطولة المدرب الوطني حارب العبدلي؛ حيث يشارك 20 لاعبا ولاعبة من فريق أكاديمية المحترفين العمانية للتكواندو؛ لخوض مسابقات هذه البطولة، كما يرافق الفريق المدير الإداري محمد بن هلال الطوقي.

وقال الكابتن حارب العبدلي: إنَّ السلطنة حريصة على المشاركة في البطولات الإقليمية، خاصة بعد أن حققت إنجازات دولية على المستوى العربي والدولي؛ فحقق الفريق إنجازات وميداليات في بطولة مانشستر وكوريا وبطولة الفجيرة التي أقيمت مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً حقق إنجازا في البطولة العربية للتاكواندو التي أقيمت في بيروت العام المنصرم.

يُذكر أن مجلة "مرشد" للأطفال هي الراعي الإعلامي للفريق المشارك في البطولة.