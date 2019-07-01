تدريب موظفي "التجارة والصناعة" على فنون السكرتارية الحديثة

مسقط - الرؤية

اختتمت وزارة التجارة والصناعة أمس البرنامج التدريبي حول فنون السكرتارية الحديثة تحت رعاية زهران بن سالم المحروقي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التجارة والصناعة بمشاركة 45 موظفا من مختلف المديريات والإدارات التابعة للوزارة.

واستهدف البرنامج التدريبي رؤساء أقسام التنسيق والمتابعة ومشرفي التنسيق والمتابعة والمنسقين، وهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التواصل الكتابي واللفظي ومهارات الإعداد والتحضير لعقد الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماعات ومتابعتها وكذلك مهارات تنظيم المقابلات والزيارات ومهارات التعامل مع ضغوط ومشاكل العمل.

وناقش البرنامج التدريبي عددًا من المحاور أهمّها مفهوم السكرتارية وأنواعها وصفات السكرتير الناجح، والمهارات الواجب توافرها في المنسق والأسس العامة والتخطيط وفهم الشخصيات وكتابة المراسلات وتنظيم المواعيد والمقابلات والمحفوظات.