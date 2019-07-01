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الطيران العماني ينجز المستوى الرابع في "أياتا لقدرات التوزيع"

الإثنين 01 يوليو 2019 08:43 م بتوقيت مسقط

الطيران العماني ينجز المستوى الرابع في "أياتا لقدرات التوزيع"

مسقط - الرؤية

حصل الطيران العُماني على شهادة المستوى الرابع من اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" لتطبيق قدرات آياتا القياسية المعتمدة الجديدة للتوزيع NDC، وهو برنامج خاص بصناعة الطيران ومصمم لتسهيل التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السفر.

ويأتي ذلك إضافة إلى شهادةNDC  المستوى الثالث التي حققها الناقل الوطني خلال فترة سابقة، ما يجعله من أوائل شركات الطيران حول العالم في استخدام تطبيق قدرات أياتا القياسية المعتمدة للتوزيع المرتكزة على مخطط NDC 18.2.

وقال بول ستارس، رئيس الشؤون التجارية في الطيران العُماني: سعداء لكوننا إحدى شركات الطيران الأولى الحاصلة على شهادة قدرات أياتا القياسية المعتمدة للتوزيعNDC  من المستوى 4. ونسعي في الطيران العماني على نحو متواصل لتطوير وسائل ابتكارية تسفر عن تطوير خدماتنا. ومن خلال تنفيذ العمليات التجارية مع وكالات السفر الكبرى وأنظمة جمع البيانات ووكالات السفر على الشبكات الإلكترونية من خلال تطبيق البرنامج، فإن مبادرة التوزيع هذه قد سارت عبر مراحل التجربة والاختبار وصولا إلى مرحلة التفعيل الكامل حاليا. وتتمثل استراتيجيتنا في تحويل التركيز عن الإمكانيات والقدرات إلى تعزيز حجم العمليات، حيث من خلال توسيع نطاق النظام ليشمل المزيد من الأسواق العالمية خلال هذا العام، فإننا نهدف إلى تحقيق حجم أكبر من التعاملات عبر نظام NDC.

وأطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" مشروع تطبيق قدرات أياتا القياسية المعتمدة للتوزيع (NDC) بهدف إنشاء معيار جديد للتوزيع في قطاع  الطيران. إنّ برنامج NDC للسفر الذي أطلقته أياتا هو برنامج يعمل على تطوير صناعة الطيران واعتماد السوق لأسس نقل البيانات المرتكزة على معيار XML للتواصل بين شركات الطيران ووكلاء السفر، حيث يمكن النظام الشركات من تصميم عروض أكثر تخصيصًا وحسب متطلبات الزبائن، إلى جانب عرض مزايا المنتجات إلى العملاء بصورة أكثر فاعلية، وكذلك تطبيق العديد من الابتكارات الأخرى في مجال السفر، أيضا الالتزام بتوفير العروض المتكاملة وإدارة العروض والطلب.

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