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معرض توعوي لـ"حماية المستهلك" في معسكر شباب الأندية للفتيات

الإثنين 01 يوليو 2019 08:40 م بتوقيت مسقط

معرض توعوي لـ"حماية المستهلك" في معسكر شباب الأندية للفتيات

صحار – الرؤية

شاركت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في معسكر فتيات الأندية في المجمع الرياضي بصحار، الذي نظمته وزارة الشؤون الرياضية تحت رعاية أسماء بنت محمد بن سالم الفطيسية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، وبحضور عدد من رائدات الأعمال وعدد من مديري المؤسسات الحكومية، بهدف إثراء الجوانب التوعوية لدى المستهلكين ونشر الثقافة الاستهلاكية بالمجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتمثلت مشاركة المديرية في معرض للتوعية بنماذج من السلع المقلدة والمغشوشة، والسلع الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس، إلى جانب تعريف المشاركات بكيفية التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، وحثهنّ على تجنب الإعلانات المضللة والممارسات غير المشروعة.

وتم توزيع عدد من المطبوعات الإرشادية والتوعوية في سبيل غرس الثقافة الاستهلاكية السليمة بين المستهلكين وتقديم مجموعة من النصائح التي تسهم في حفظ حقوقهم، ومنها عدم التسرّع في شراء السلعة مجهولة المصدر، وعدم الوثوق بالبطاقات الشفوية والحرص على أن تكون مكتوبة وموثقة وتحفظ بفاتورة البيع خاصة للسلع ذات الاستعمال الطويل.

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