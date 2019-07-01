حلقة عمل للتعريف بنظام تسجيل الموردين والشهادات الإلكترونية

مسقط – الرؤية

نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، أمس، حلقة عمل حول نظام "تسجيل الموردين وإصدار الشهادات الإلكترونية" عبر منصّة تسجيل الموردين الموحدة (JSRS)، وذلك في واحة المعرفة مسقط.

وتستهدف الحلقة التي تنظم بالتعاون مع شركة بوابة الأعمال الدولية؛ أصحاب الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الرسيل الصناعية، ومدينة سمائل الصناعية، ومدينة نزوى الصناعية، وتهدف إلى نشر الوعي والتعريف بشهادة مدائن وشهادةJSRS ومنافعهما للموردين والمصانع التابعة لها، وإمكانية الحصول على فرص استثمارية أكبر في كل منهما.

وأوضح المشاركون في حلقة العمل آلية التسجيل في النظام الإلكتروني الجديد؛ الذي سيتطلّب من جميع الموردين المحليين والدوليين الراغبين في تقديم الأعمال لمشاريع المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" أن يسجلوا في النظام للحصول على الشهادة الإلكترونية، بعد ربط نظام مدائن لتسجيل الموردين بنظام تسجيل الموردين الموحد (JSRS)- والذي يضم قائمة موسعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص- ليكون جزءًا من منصة رئيسية ورائدة في السلطنة لإصدار شهادات إلكترونية معتمدة للموردين.

ويعد دمج نظام مدائن لتسجيل الموردين مع منصة JSRS بمثابة إضافة إلى JSRS باعتبارها مصدراً ثريا للمعلومات التي يبحث عنها المقاولون والموردون ومقدمو الخدمات المحليون والدوليون المؤهلون للتنافس على فرص الأعمال في السلطنة.