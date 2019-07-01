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السلطنة تستضيف منتدى الابتكار بمشاركة دولية واسعة.. 15 سبتمبر

الإثنين 01 يوليو 2019 08:39 م بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف منتدى الابتكار بمشاركة دولية واسعة.. 15 سبتمبر

مسقط – الرؤية

تستضيف السلطنة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر منتدى الابتكار التقني في التعليم بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019" (MENA Innovation 2019)، وهو المنتدى المخصص للشراكات التجارية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بهدف تطوير بُنى تحتية تعليمية قادرة على الوفاء بالمتطلبات المستقبلية القائمة على التطور التكنولوجي.

 وقال الدكتور أسد الله بن أحمد العجمي مستشار وزيرة التعليم العالي العمانية للشؤون الأكاديمية إن تنظيم المنتدى يهدف إلى تقليص الفجوة التقنية بين العروض التي تقدمها المؤسسات التعليمية الإقليمية والاحتياجات المستقبلية للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، والوقوف على الدور الفاعل للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سد تلك الفجوة، والدور الذي يمكن للمتخصصين في الأعمال التجارية الذين يقودون الثورة الصناعية الرابعة القيام به لمساعدة حكومات المنطقة والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل سد الفجوة في المهارات.

ويشارك في المنتدى وزراء التعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من دول المنطقة منها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا وجيبوتي والصومال، إلى جانب المشاركين من السلطنة، بالإضافة إلى مشاركة متنوعة من المؤسسات الحكومية والتربويين وقادة منظمات المجتمع المدني مثل مكتب التربية العربي لدول الخليج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمنظمة الأورومتوسطية للتعاون والتنمية، والهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا والمجلس السعودي للجودة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة تطوير للخدمات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وأكثر من 40 جامعة من أفضل الجامعات على المستوى الإقليمي.

ويلقى المنتدى الضوء على مواكبة قطاع التعليم بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للثورة المعلوماتية ومدى استجابته لمتطلبات القرن الواحد والعشرين على مستوى المناهج والمهارات التي يفرضها الواقع المستقبلي في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع وبروز الذكاء الاصطناعي كأحد مظاهر الثورة الصناعية الرابعة.

 

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