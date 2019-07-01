حملة لاستدعاء 645 "نيسان نافارا" و217 "لكزس"

مسقط - الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سهيل بهوان حملة لاستدعاء 645 سيارة نيسان نافارا D40 طرازات 2013- 2018، اعتمادًا على أرقام الشاصي من(F6602431) إلى (G6631833) .

ويأتي الاستدعاء بسبب احتمالية حدوث تمزّق في وحدة انتفاخ كيس الوسادة الهوائية لمقعد السائق والراكب الأمامي بسبب التعرّض للرطوبة والحرارة العالية لفترات طويلة مما يؤدي إلى خروج غاز النيتروجين، وعليه ستقوم الشركة باستبدال الوسائد الأمامية لمقعد السائق والراكب الأمامي مع الأجزاء الاحتياطية الأخرى المتعلقة بنواحي السلامة.

كما أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان حملة لاستدعاء 217 سيارة من نوع "لكزس" (LS500 h،LS500) طرازات 2017-2018، اعتماداً على أرقام الشاصي من (JTHBYLFFXJ5003408) إلى (JTHB41FF0J5000579).

ويأتي الاستدعاء بسبب وجود خطأ في عملية تجميع الإطار مع العجلة، مما يؤدي إلى احتمالية حدوث تشقق في الطبقة الداعمة للجدار الجانبي خاصة مع إطارات من مورد محدد، ويمكن أن يتسع هذا التشقق بمرور الوقت مما يؤدي إلى ضوضاء واهتزاز غير طبيعي للسيارة، إضافة إلى ذلك قد يصبح انحراف الإطارات أكبر من المعتاد مما يؤدي إلى زيادة درجات حرارة الإطار، وفي ظل ظروف قيادة معينة، مثل القيادة على الطرق السريعة مع انخفاض ضغط الإطارات، وهناك إمكانية لانفصال أجزاء من طبقة قاعدة العجلة مما يؤدي إلى عدم ثبات السيارة وزيادة خطر الاصطدام، وبناءً على ذلك ستتعامل الوكالة مع هذا الخطأ من خلال فحص واستبدال الإطار وفقاً لتعليمات تويوتا موتور كوربوريشن.