إطلاق "كلاسيكس مونفيز مانوفاكتشر" بعيار جديد

مسقط - الرؤية

أضافتْ "فريديريك كونستانت" العيار التاسع والعشرين المصنوع داخل الشركة "حركة FC-712 الاوتوماتيكية"، التي جُهِّزت بها مجموعة ساعات كلاسيكس مونفيز مانوفاكتشر "ذات مؤشر دوران القمر"؛ تماشيا مع نمو العلامة التجارية وإستراتيجيتها المستقبلية.

واستنادًا لسلسلة حركة FC-700 الأيقونية، أُعِيد تصميم الحركة الأحدث على مدار عامين؛ حيث تمَّ تقسيم مؤشر دوران القمر والتاريخ إلى عدادين، وكلا الوظيفتين قابلة للتعديل عبر التاج.

ويأتي الموديل بعلبة قطرها 42 مللم مكونة من 3 أغطية من الياقوت (الصفاير) المحدب وغطاء خلفي شفاف يظهر من خلاله زخرفة بيرلاج وكوت دي جينيف الدائرية الشهيرة. وتوفر حركة هذه الساعة احتياطيا للطاقة يدوم 38 ساعة. ويندمج القرص المحدب الأنيق بكل سلاسة مع العلبة الني تتزين بمؤشرات بالأرقام الرومانية المطبوعة والعقارب المصقولة يدويًّا.

وتتوافر الساعة الأنيقة في صالات شركة كيمجيز للساعات، بخيار مينا بلون فضي أو بلون أزرق داكن، وفي علبة من الفولاذ المطلي بالذهب الوردي أو من الفولاذ المصقول، ويمكن استكمال جمالها واناقتها إما بحزام من جلد العجل كروكو باللون البني الداكن أو الأسود أو الأزرق.