فرع جديد لبنك عمان العربي بشاطئ القرم

مسقط - الرؤية

افتتح بنك عمان العربي فرعه المُحدَّث في بوليفارد بوتيك مول بشاطئ القرم، بحلة جديدة، وعلى مساحة أكبر، ليقدم لعملائه مجموعة متنوعة من التسهيلات المصرفية؛ سعيًا منه لتقديم أفضل تجربة للخدمات والحلول المصرفية لعملائه؛ حيث يمتاز بموقعه الحيوي الذي يسهل الوصول إليه في حي شاطئ القرم.

ورعَى حفل الافتتاح الشيخ علي بن حمد بن سيف الكلباني رئيس مجلس إدارة مجموعة الكلباني، بحضور رشاد المسافر الرئيس التنفيذي للبنك، ونخبة من أعضاء الإدارة التنفيذية والعملاء المميزين، إضافة لموظفي الفرع.

وقال رشاد المسافر الرئيس التنفيذي للبنك: إنَّ الاستثمار في الخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب التركيز على الابتكارات التي تهتم بالعملاء، إحدى ركائز إستراتيجية التحول لبنك عمان العربي. وتتماشى جميع الأفرع المحدثة مع هذه الإستراتيجية بشكل واضح؛ حيث تمَّ تصميم هذه الأفرع لتتلاءم مع احتياجات العملاء ومتطلباتهم.

وعلى غرار الفروع التي تمَّ تحديثها في السابق، تم تطوير فرع شاطئ القرم ليجسد العلامة التجارية المُحدّثة لبنك عمان العربي بمنظر جديد ومتألق. كما تمَّ تعزيز مفهوم التصميم بعدد من الميزات والأنظمة التي تم تقديمها كجزء من إستراتيجية التحول للبنك التي تستهدف منح العميل تجربة استثنائية متكاملة بدءًا من منطقة الانتظار، مرورًا بتنقل العميل بين مختلف أقسام الفرع، وانتهاءً بمغادرته بعد إنجاز معاملته بنجاح، مع ما يتضمنه ذلك من مناطق خاصة لتقديم الخدمات والاستشارات المصرفية مع شاشات متحركة لتحقيق تفاعل أفضل بين الزبائن وموظف خدمة العملاء، إلى جانب جهاز التوقيع الإلكتروني وأجهزة قراءة البطاقة الشخصية.

وجاءتْ فكرة التصميم للفرع المحدث من المشهد العماني؛ حيث تجد اللون الأبيض في قسم الاستقبال، فيما يأتي اللون البني ليعكس الكثبان الرملية المترامية، إلى جانب استخدام اللون الرمادي للإشارة إلى الجبال، لينتهي التصميم بالحواجز الزجاجية الزرقاء التي تمثل السماء والتي تفصل بين مختلف أقسام الفرع.

وتمَّ تصميم الفرع ليقدم خدمات متكاملة؛ حيث ستكون ساعات العمل من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا ابتداءً من الأحد إلى يوم الخميس. كما يضم الفرع قسما لعملاء إيليت بهدف منح هؤلاء تجربة فريدة من نوعها. ويجمع الفرع المحدَّث بين عنصرين أساسيين؛ هما: التصميم الداخلي، وتقديم الخدمات بشكل عملي؛ مما يعزز تجربة العملاء ككل.