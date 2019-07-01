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تضمن التحكم في النفقات الشهرية مع تسهيلات في التسوق والسفر والترفيه

إقبال واسع من زبائن بنك مسقط على اقتناء بطاقات فيزا مسبقة الدفع الجديدة

الإثنين 01 يوليو 2019 08:12 م بتوقيت مسقط

إقبال واسع من زبائن بنك مسقط على اقتناء بطاقات فيزا مسبقة الدفع الجديدة

 

مسقط - الرؤية

يشهد بنك مسقط إقبالا واسعا على بطاقة فيزا مسبقة الدفع الجديدة؛ للاستفادة من التسهيلات المصرفية التي تقدمها؛ حيث تمنح الزبون فرصة التحكم بنفقاته الشهرية، كما يمكن استخدامها في التسوق والسفر والترفيه داخل السلطنة وخارجها، كما يُمكن استخدام البطاقة لدفع كافة التزامات الزبون لدى جميع مراكز شرطة عُمان السلطانية ووزارات الإسكان والبلديات... وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات الخاصة.

ويُمكن استعمال البطاقة للتسوق عبر الإنترنت، ويستطيع كلُّ زبون الحصول على 3 بطاقات مسبقة الدفع وتعبئتها بحد أقصى 2000 ريال؛ بحيث يُمكن توزيع المبلغ على كافة البطاقات أو في بطاقة واحدة حسب طلب ورغبة الزبون. وفي حالة رغبة الزبون في تعبئة البطاقة يُمكن ذلك عن طريق تطبيق البنك عبر الهاتف النقال أو عن طريق خدمة الإنترنت أو زيارة أقرب فرع لبنك مسقط.

وتُشكل بطاقة بنك مسقط مسبقة الدفع الجديدة فرصة للزبائن لاستخدامها في رحلات السفر والتسوق حول العالم، وتتميَّز البطاقة بالحماية؛ كونها معززة بوجود الشريحة الذكية والرقم السري لتعزيز الأمان، ويمكن استخدام البطاقة محليا وعالميا في كافة العمليات المصرفية التي يحتاجها الزبون. وليس من الضروري تحويل الراتب إلى بنك مسقط، بشرط وجود حساب في البنك، وبذلك تكون الفرصة متاحة لشريحة أكبر للاستفادة من هذه البطاقة ويستطيع جميع الراغبين في الحصول على بطاقة مسبقة الدفع زيارة أقرب فرع لبنك مسقط وملئ الاستمارة وطلب البطاقة الجديدة واستلامها مباشرة.

وتتميز بطاقة بنك مسقط مسبقة الدفع الجديدة بالخاصية الجديدة "مررها وبس"، وتتيح لحاملها التمتع بالعديد من المزايا، بما في ذلك سرعة تنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع عند التسوق؛ حيث سيتطلب من الزبون تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة ببنك مسقط، والتي تستقبل الدفع عن طريق الخاصية الجديدة دون الحاجة لإدخال رقم سري في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 20 ريالا للمرة الواحدة. وقد يطلب من الزبون إدخال الرقم السري في حال زادت قيمة المعاملة الواحدة عن 20 ريالا أو زاد عدد المعاملات اليومية عن 10 معاملات؛ حيث ستصدر إشارة بذلك عبر نقطة اتصال الانترنت بجهاز نقاط البيع. ويبلغ الحد اليومي 60 ريالا.

ويحرص بنك مسقط على تقديم مختلف الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن وتسهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. وعلى مدار السنوات الماضية حقق البنك العديد من النجاحات والتقدم في هذا المجال، وأطلق المبادرات المختلفة التي أسهمت في تنمية وتطوير الأعمال في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة في مجال تطوير الخدمات والأعمال المصرفية الإلكترونية التي يوليها البنك أهمية كبرى بهدف مواكبة التطورات الكبيرة في هذا الجانب والمساهمة مع الحكومة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.

ودشن البنك مؤخرا بطاقات إلكترونية لمختلف المناسبات؛ مثل: بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية التي تتميز بعروض حصرية أثناء السفر وحجوزات الطيران، وتشهد إقبالا كبيرا من الجمهور. كما تشهد بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية إقبالا ممتازا من الزبائن؛ لما توفره من مزايا وتسهيلات مصرفية.

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