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"موريا" تكرم 700 من الطلاب المجيدين في ظفار

الإثنين 01 يوليو 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

"موريا" تكرم 700 من الطلاب المجيدين في ظفار

صلالة - الرؤية

كرَّمت "موريا" 700 طالب من مختلف مدارس محافظة ظفار نظير تميُّزهم وأدائهم الأكاديمي. وكونها أكبر مطور للمشاريع السياحية المتكاملة، وأكثرها تنوعاً في السلطنة، جاءت هذه الخطوة جزءا من خطتها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وتعزيز ثقافة المشاركة والتآخي بين أفراد المجتمع لإيجاد فارق إيجابي.

وتُواصِل الشركة تكريس جهودها لإشراك المجتمع في كل جانب من جوانب البناء والتشغيل وسلسلة التوريد الخاصة بمشاريعها، وتمكين الأفراد من خلال تزويدهم بالعديد من الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم لاستكشاف تطلعاتهم في مجال الأعمال الحرة وتعزيز نمو أعمالهم.

وتجمع شركة موريا بين الخبرة العالمية والمحلية؛ حيث تُمثّل شراكةً بين أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة دولية رائدة في إنشاء الوجهات السياحية المتكاملة بحصة قدرها 70%، وشركة عُمران وهي ذراع التنمية السياحية في الحكومة العُمانية بحصة قدرها 30%. ومنذ تأسست الشركة عام 2006 وهي تحقق أداءً ماليًا وتجاريًا متميزًا، باستثمارات تزيد قيمتها على 650 مليون دولار في تطوير أشهر المجمعات السياحية المتكاملة في عمان، لتلقي الضوء على تاريخ وثقافة السلطنة وتبرز الجمال الطبيعي الذي تتميز به. وتتبع موريا إستراتيجية "معاً نحو مستقبل أكثر تطورايا في محفظة مشاريعها التي تشمل "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" و"جزيرة السودة" التي تقع قبالة الساحل الجنوبي لمُحافظة ظفار على مياه المُحيط الهندي.

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