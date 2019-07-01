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البكري واليوسف يبحثان تحديات أصحاب الأعمال وآليات زيادة فرص العمل للمواطنين

تعزيز الشراكة بين "القوى العاملة" و"الغرفة" لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص

الإثنين 01 يوليو 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

تعزيز الشراكة بين "القوى العاملة" و"الغرفة" لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص

 

مسقط - الرؤية

التقَى مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، أمس، سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة. واستعرض اللقاء واقع سوق العمل وأحدث الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة، إلى جانب مناقشة متطلبات منشآت وشركات القطاع الخاص وسبل توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص لتكون جاذبة من جهة ومطبقة لمعايير وأنظمة سوق العمل من جهة أخرى.

كما شهد اللقاء طرحَ العديد من المواضيع المتعلقة بسوق العمل من جانب سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المجلس؛ ومنها: مناقشة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا، والتحديات التي تواجه مؤسسات وشركات القطاع الخاص في ظلِّ الظروف الاقتصادية الحالية؛ المتمثلة في الحظر على المنشآت غير الملتزمة ومسبباته، ونسب التعمين المتدنية، والأجور بالنسبة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص... وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أنَّ ما تتبعه من خطوات وإجراءات تنظيمية تجاه التعامل مع الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص من خلال أنظمتها الإلكترونية، وما تقدمه من تسهيلات يأتي وفق ما هو متوافق مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بسوق العمل، ولتحافظ على استقراره في الوضع الاقتصادي الحالي، كما أنها داعمة لجميع الشركات والمؤسسات الملتزمة، وإن لم تكون محققة للمعايير والنسب المطلوبة.

وأكَّد معالي الشيخ وزير القوى العاملة أهمية مُساهمة الغرفة في نشر التوعية للشركات والمؤسسات غير الملتزمة بأنظمة وقوانين العمل؛ وفي مقدمتها: برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية لتعطيها الأولوية بهدف ترسيخ استقرار المؤسسات والمواطنين. وفي ختام اللقاء، تمَّ الاتفاق على مواصلة مثل هذه اللقاءات لدراسة المواضيع المتعلقة بمختلف مجالات العمل، ومزيد من التنسيق لتطوير خدمات سوق العمل.

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