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تشغيل مراكز المعلومات السياحية المؤقتة في ظفار

الإثنين 01 يوليو 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

تشغيل مراكز المعلومات السياحية المؤقتة في ظفار

صلالة - العمانية

بدأتْ وزارة السياحة -مُمثلة في المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار- تشغيلَ مراكز المعلومات السياحية المؤقتة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز المراكز الدائمة.

وقال مروان بن عبدالحكيم الغساني مدير دائرة الترويج السياحي بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار، إنَّ المراكز المؤقتة تزود الزوار والسياح بالمعلومات والكتيبات والخرائط التي تتضمَّن بيانات عن الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والأسواق والمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأضافَ الغساني أنَّ وزارة السياحة تعاقدتْ مع مجموعة من المرشدين السياحيين المؤقتين للعمل بمراكز المعلومات السياحية المؤقتة خلال فترة الموسم السياحي، بعد مُشاركتهم في برنامج تدريبي متخصص في مجال الإرشاد السياحي. وأشار إلى أنَّ الوزارة أصدرتْ العديد من المطبوعات والكتيبات الحديثة؛ منها: خارطة محافظة ظفار السياحية للعام 2019م، والتي تحتوي على المعلومات الأساسية التي يحتاجها السائح، وأهم الإرشادات التي يجب اتباعها عند زيارة المحافظة.

يُشار إلى أنَّ مراكز المعلومات السياحية المؤقتة تعمل جنبا إلى جنب مع المراكز الدائمة في المنافذ البرية ومطار صلالة، إضافة لمركز البلدية الترفيهي الذي يحتضن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.

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