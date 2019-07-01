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بهدف اكتساب التربية المتكاملة والمهارات

400 طالب وطالبة في مراكز البرنامج الصيفي بـ"تعليمية مسقط"

الإثنين 01 يوليو 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – عبدالله الجرداني

زار الدكتور سالم بن سعيد البحري مستشار وزيرة التربية والتعليم لشؤون العلاقة مع المجتمع ورئيس اللجنة الرئيسية للبرنامج الصيفي "صيفي مواطنة مسؤولة" مركزي عائشة بنت عبدالله الراسبية والشيخ سالم بن حمود السيابي بولاية السيب بتعليمية مسقط، وذلك للوقوف على سير البرنامج الصيفي والفعاليات المُصاحبة. وأثنى البحري على الجهود المقدمة من قبل اللجنة المحلية بالمحافظة وعلى أدوار رؤساء المراكز وتنوّع الفعاليات المقدمة بالصورة المثلى.

ويستهدف برنامج "صيفي مواطنة مسؤولة بالمحافظة" 400 طالب وطالبة أنهوا الصفوف من "6- 11" على اختلاف مستوياتهم الدراسية واهتماماتهم في "5" مراكز بالمحافظة، منها مركزان في ولاية السيب وهما: سالم بن حمود السيابي وعائشة بنت عبدالله الراسبية، ومركزان في ولاية قريات وهما: أبي بن ثابت وخولة بنت اليمان، ومركز واحد في ولاية بوشر وهو: صفية بنت الخطاب.

وأوضحت هدى بنت عبد الوهاب الزدجالية مديرة دائرة البرامج التعليمية ورئيسة اللجنة المحلي أنّ البرنامج الصيفي يأتي هذا العام في نسخته العاشرة كأحد الروافد التي تسعى إلى تحقيق التربية المتكاملة للطالب، وإكسابه عددًا من المهارات والمعارف والاتجاهات بهدف بناء شخصيّتهم، وتوجيه انفعالاتهم السلوكيّة، وطاقاتهم الفكرية والحركيّة الوجهة الايجابيّة، وأضافت: البرنامج يعمل على تقديم مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة والمتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية بهدف استثمار وقت فراغ أبنائنا الطلبة والطالبات وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تحت إشراف نخبة من التربويين.

وقال مبارك بن سعيد المعشري المدير المساعد للبرامج التعليمية لشؤون الأنشطة التربوية والرعاية الطلابية وعضو اللجنة أنّ أهداف البرنامج وضعت لبناء شخصية إيجابيّة متّزنة للطالب في جميع الجوانب تسهم بشكل مباشر في تأهيله لخدمة، فالبرنامج مليء بالفعاليات المصاحبة كالأنشطة الحوارية والمسرح المدرسي والفنون التشكيليّة والنشاط الموسيقي والمهارات الحياتية والفنون الصحفية الإعلامية والسياحة والتراث والأمن والسلامة، والكهرباء والإلكترونيات والرحلات العلمية الاستكشافية وعلوم الفلك والطيران والعلوم الاقتصادية والمالية وتقنية المعلومات وغيرها من الأنشطة.

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