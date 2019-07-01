مظلات حديثة بشاطئ نيابة الأشخرة

جعلان - علي برياء

انتهت بلدية جعلان بني بوعلي ممثلة بمركز بلدية نيابة الأشخرة من إنشاء أكثر من 25 مظلة شاطئية تمتد على طول شاطئ نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي وفق موصفات حديثة ذات التصميم الحديث والمناسب للسياح.

وسيساهم المشروع في إيجاد بيئة مثالية وآمنة للسياح، كما يعمل على إبراز جماليات الشواطئ التي تعد مقصدًا سياحيًا وتطوير الكورنيش والارتقاء بخدماته العامة. حيث يحرص مركز بلدية نيابة الأشخرة على توفير المقومات السياحية والمرافق العامة والحضارية بما يليق بمكانة الأشخرة.

وأوضح سالم المشايخي رئيس مركز بلدية نيابة الأشخرة أن المشروع يهدف إلى تهيئة الأماكن الشاطئية المناسبة للسياح وحمايتهم من حرارة الشمس وإضفاء بيئة مقبولة نسبياً، كما تعطي المظلات بمجموعها شكلاً جمالياً للوجهة البحرية للنيابة.

وقال سعيد بن علي بوزيد الجعفري إنّ هذه المظلات الشاطئية تعد إضافة جمالية لشاطئ نيابة الأشخرة وستسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز هوية ومكانة الأشخرة كواجهة سياحية.

وذكر سالم بن سلطان بن خادم الجعفري أنّ شواطئ نيابة الأشخرة تُعد من الأماكن التي تشد إليها الرحال لقضاء أوقات ممتعة؛ وذلك لما تتمتع به من جمال ونسماته وتربته الصحيّة والأجواء المنعشة طوال أيام السنة.

يذكر أنّ نيابة الأشخرة تشهد هذه الأيام حركة سياحية نشطة؛ حيث يتوافد إليها المواطنون والمقيمون والسياح من مختلف محافظات وولايات السلطنة كونها تتمتع بجو بارد في فصل الصيف وشواطئ فريدة.