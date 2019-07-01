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في النصف الأول من العام الجاري

إنزال 2417 طنا وبيع 1915 طنا بقيمة مليوني ريال في سوق الجملة المركزي للأسماك

الإثنين 01 يوليو 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

إنزال 2417 طنا وبيع 1915 طنا بقيمة مليوني ريال في سوق الجملة المركزي للأسماك

 

بركاء – الرؤية

 

بلغت كميات الإنزال السمكي في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في بركاء بجنوب الباطنة 2417 طنا خلال النصف الأول من العام الجاري، تم بيع 1915 طنا منها، بقيمة 2065574 ريالا، بحسب الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الأساسية في السوق ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من

 العام 2019. وكانت كميات الإنزال السمكي والمبيعات وقيمة المبيعات حسب الشهور كالتالي: في يناير تم إنزال 523 طنا وبيع 396 طنا بـ 401160 ريالا. وفي فبراير تم إنزال 501 طن وبيع 426 طنا بإجمالي قيمة مبيعات 483213 ريالا. وفي يونيو تم إنزال 251 طنا وبيع 215 طنا بقيمة 230648 ريالا.

وأوضحت تفاصيل الإحصائيات أن الربع الأول من العام الجاري شهد إنزال 1500 طن وبيع 1203 أطنان منها، بإجمالي قيمة مبيعات 1310983 ريالا، وشهد الربع الثاني إنزال 917 طنا وبيع 712 طنا بإجمالي 754591 ريالا.

وجاء يناير في الصدارة من حيث كميات الإنزال السمكي بـ 523 طنا، وأقلها شهر يونيو بإنزال 251 طنا. وفي جانب قيمة المبيعات حلَّ شهر فبراير في الصدارة بقيمة 483213 ريالا.

وقد أكمل سوق الجملة المركزي للأسماك في مايو الماضي 5 سنوات منذ افتتاحه وتشغيله في عام 2014، ويساهم في النهوض بمنظومة التسويق السمكي في السلطنة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من التصدير المباشر للأسماك من نقاط الإنزال كمادة خام والمحافظة على جودة المنتجات السمكية. وتم إنشاء السوق وفقًا لمواصفات فنية واشتراطات صحية عالية، كما تم تزويد السوق بنظام إلكتروني لتسويق الأسماك يتصف بالمرونة ويقدم التسهيلات للمستفيدين من خدمات السوق.

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