مؤشر سوق مسقط يخسر 9 نقاط.. والتداولات ترتفع بنسبة 153% إلى 3.52 مليون ريال

الرؤية – مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3876 نقطة تقريبا؛ متراجعا 9 نقاط، تمثل 0.228% مقارنة بمستوى إغلاقه السابق، كما انخفض مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4125 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول؛ وبلغ مستواها 3.521 مليون ريال بنسبة 153 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.391 مليون ريال.

وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.104 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 458 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجّلت قيمة بيع غير العمانيين 291 ألف ريال وبنسبة 8 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 167 ألف ريال عماني بنسبة 5 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6261 نقطة منخفضا 22 نقطة وبنسبة 0.35 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4593 نقطة منخفضًا 30 نقطة وبنسبة تغير 0.65 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1922 نقطة مرتفعا ست نقاط وبنسبة تغير في 0.32 المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 538 نقطة منخفضا ثلاث نقاط وبنسبة 0.20 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 35 شركة، ارتفعت منها 12 شركة وانخفضت 8 شركات، فيما استقرت أسعار 15 شركة، وتم التداول في 3,520,898 مليون سهم، بعدد صفقات 617 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 21 في المئة. وتصدر سهم الجزيرة للخدمات قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.122 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة، فيما حلّ سهم صناعة الكابلات العمانية في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.812 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. واعتلى سهم أومنفيست صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 1,599,709 مليون ريال وبنسبة 45 في المئة. وتصدر سهم بنك صحار الدولي أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت6,909,702 سهم وبنسبة 30 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 3,063,090 ريال وبنسبة 87 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 374,062 ألف ريال وبنسبة 11 في المئة. وبلغ شراء العرب 15,854 ريالا وبنسبة 0.45 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 67,892 ريالا وبنسبة 2 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 3,229,643ريالا وبنسبة 92 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجين 245,790 ريالا وبنسبة 7 في المئة، وبلغ بيع العرب 23,882 ريالا وبنسبة 0.68 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب21,583 ريالا وبنسبة 0.61 في المئة.