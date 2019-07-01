لوحة سيارة في العراق بـ 830 ألف دولار

حلبجة - الوكالات

أعلنت دائرة المرور العامة في محافظة حلبجة (شمالي العراق) عن تقديم مواطن أوراقه لشراء لوحة سيارة تحمل الرقم الأكثر تميزاً بمبلغ فلكي وصل إلى مليار دينار عراقي (830 ألف دولار).

وحظي الخبر بموجة تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر أكثر المتفاعلون أن المبلغ خيالي، ولم تخل تعليقاتهم من الطرافة في تناول الخبر.

وقال مدير إدارة المرور العامة في محافظة حلبجة، إن اللوحات المرورية من الرقم واحد حتى الرقم ألف ستعرض للبيع في مزاد علني لاحقا، دون أن يحدد الموعد.

الجدير بالذكر أن السيارات في مدينة حلبجة تحمل لوحات محافظة السليمانية لكونها تتبعها إداريا لها، لكن الحكومة العراقية قد وافقت في أغسطس الماضي على التعامل مع مدينة حلبجة كمحافظة، لتكون المحافظة الرابعة في إقليم كردستان والتاسعة عشرة في العراق، وأعطت الحكومة العراقية الموافقة لاستحداث دوائر خاصة بالبطاقة الوطنية وجوازات السفر ولوحات السيارات المرورية التي ستحمل اسم حلبجة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر عام 2014 استحداث المحافظة، لكن لم يبدأ العمل فعليا بالقرار.