"النهضة للخدمات" تبيع "توباز" إلى "موانئ دبي" بـ1.079 مليار دولار

مسقط- الرؤية

أعلن مجلس إدارة النهضة للخدمات عن استلامه وقبوله عرضاً نهائياً ملزماً من شركة موانئ دبي العالمية بلغ قيمته 415 مليون ريال عماني (1.079 مليار دولار أمريكي) عن قيمة المشروع، وذلك من أجل الاستحواذ بنسبة 100% من حصتها في شركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة، بيرمودا (توباز).

علماً بأن 86.5% من حصة توباز تملكها النهضة عن طريق الشركة التابعة للنهضة شركة توباز (المنطقة الحرة لجبل علي). أما حصة توباز الباقية البالغة 13.5% فتملكها ستاندارد تشارتد برايفت إيكويتي لميتد/ أفيرما كابيتال (أس سي بي إي إل).

وبموجب شروط العملية المقترحة، ستحصل النهضة أيضاً على تسوية من توباز لمبلغ مستحق قدره 30.2 مليون ريال عماني (78.6 مليون دولار أمريكي) كتسوية لقرض مساهم. وسيخضع هذا العرض النهائي من شركة موانئ دبي العالمية لاستكمال الإجراءات اللازمة وموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك موافقة مساهمي النهضة.

واستحوذت النهضة على توباز في عام 2005م حينما كانت توباز تعمل في منطقة واحدة فقط، فقامت النهضة بتوسيع أعمال توباز لمنطقة بحر قزوين باستحواذها على شركة بي يو إي مارين سيرفيسز. بعدها توسعت أعمال توباز وعززت من حضورها في منطقة بحر قزوين وطوّرت أعمالها داخلياً وعن طريق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وطوّرت أعمالها في منطقة غرب إفريقيا وقطاع سفن الدعم البحري التي تعمل تحت سطح البحر. وتقوم الشركة اليوم بتشغيل أسطول حديث ومتعدد الاستعمالات مكون من 117 سفينة حول العالم مع حضور بارز في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة غرب إفريقيا، وتتمتع الشركة بعلاقات متينة مع العديد من شركات النفط الرئيسية المحلية والدولية من قبيل بي بي وتنجيز شفر أويل وشفرون وإيكسون موبيل ودبي للبترول وأرامكو السعودية ودراجون أويل. وقد أثمر تركيز توباز على ضمان الحصول على عقود طويلة الأجل في الأسواق الاستراتيجية على أداء يتمتع بمزيد من المرونة مقارنة بنظيراتها ومكّنها أيضاً من تخطي تقلبات قطاع النفط والغاز العالمي بنجاح. ويبلغ عدد موظفي توباز أكثر من 2,500 موظف وبلغت عائداتها 349 مليون دولار أمريكي وفقاً للبيانات المالية الموحدة للسنة المالية 2018.

ويعني هذا البيع أن النهضة وستاندارد تشارتد برايفت إيكويتي لميتد/ أفيرما كابيتال (أس سي بي إي إل) سينقلان ملكية توباز إلى مالكٍ جديد يتمتع بمنظومة ورأس مال وحضور عالمي بارز سيدفع توباز نحو آفاقٍ أرحب. وفي ذات الوقت ستتمكن شركة موانئ دبي العالمية من الاعتماد على إنجازات توباز التي حققتها حتى الآن وضمان أفضل ممارسات السلامة والتحسين المتواصل للمعايير والأمن والفرص والنمو لصالح كافة أصحاب المصلحة من موظفين وشركاء وعملاء وزبائن وبنوك وحاملي سندات ومستشارين متخصصين ومقدمي الخدمات الأخرى في مجال عمل توباز بشكل عام وفي أسواقها الرئيسية حول العالم.

وأعلنت النهضة خلال العام المنصرم عن شروعها بوضع استراتيجية تتعلق بالسيولة لصالح توباز وكان من ضمنها احتمالية بيع حصتها فيها. تتوافق هذه العملية مع عدد من أهداف النهضة التي وضعتها في تلك الاستراتيجية وهي تجنيب الشركة للمخاطر وتخفيض المديونية في الميزانية العامة والإيفاء بكافة الالتزامات الرأسمالية المعلقة وتعزيز السيولة. وتعتبر النهضة أن تخفيض المديونية من أهم أولوياتها لاسيما التزامها مع ستاندارد تشارتد برايفت إيكويتي لميتد/ أفيرما كابيتال (أس سي بي إي إل) وإعادة شراء السندات الدائمة وتخفيض مستوى الاقتراض.

وقال سمير جيمي فانسي رئيس مجلس إدارة النهضة: "سعداء بالنتائج التي تحققت في توباز، فقد قمنا بالاستحواذ على شركة إقليمية صغيرة تعمل في مجال سفن الدعم البحري قبل حوالي 15 عاماً وحولناها إلى شركة رئيسية عالمية تتمتع بوضع فريد في السوق وسمعة حسنة. وبفضل نموذج الأعمال الحصيف والمدروس الذي يركز على التميز في الخدمات وعقود وعلاقات استراتيجية طويلة المدى مع العملاء تمكّنا بنجاح من تخطي أحد أصعب الأزمات التي عصفت بقطاع النفط. وتتوافق هذه العملية مع خططنا الاستراتيجية المعلنة وستكون قاعدة صلبة للنمو في مجال حلول الخدمات وإدارة المرافق، وهو مجال يتطلب رأسمال أقل كثافة ولكنه في ذات الوقت مجالٌ يقدم فرصاً مهمة للنمو وتعزيز القيمة".