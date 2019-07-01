ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل صناديق كرتونية بمطار مسقط

مسقط - الرؤية
تمكنت الإدارة العامة للجمارك في مطار مسقط الدولي، بضبط مسافر بحوزته مبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات الأجنبية.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، إن المسافر عمد إلى إخفاء هذه العملات في محافظ جلدية بداخل صناديق كرتونية.
الإثنين 01 يوليو 2019 02:46 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
تمكنت الإدارة العامة للجمارك في مطار مسقط الدولي، بضبط مسافر بحوزته مبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات الأجنبية.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، إن المسافر عمد إلى إخفاء هذه العملات في محافظ جلدية بداخل صناديق كرتونية.
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