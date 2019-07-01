سحب منخفضة وأمطار على بعض المناطق .. والرستاق وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح انتشار السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب كما يتكثف الضباب والسحب المنخفضة على سواحل وجبال محافظة ظفار.

وأضافت أن الطقس غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار مع فرص لتساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 43/ 38 وفي مدينة صلالة 31 / 27 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 47 درجة في ولاية الرستاق وفهود وأدناها 18 درجة في جبل شمس.