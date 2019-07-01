تسابيحُ الأماني





سعيد الصقلاوي | مسقط

نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب، ورئيس جمعية الكتاب والأدباء العُمانية

(1)

قلبك الأخضرُ

دافقٌ مزهرُ

//

منعمٌ أكبرُ

أصله الجوهرُ

//

ليت أنّا لهُ

مزنةٌ تمطرُ

//

و جمالُ المنى

والهنا الأذخرُ

//

وحديثُ الرّؤى

والجنى الأنضرُ

//

بوح وجد السنا

فتنة تسكرُ

//

نبضه الأوْفرُ

حبه السكرُ

(2)

هذه الوردة عطر ٌ

قد تجمدْ

أحمر اللونِ

بهيجاً يتجددْ

//

يسحر اللب َّ

بهياً حسنهُ

حوله العمر طواف ٌ

يتعبدْ

//

يمنح الّنَفسَ طيوباً

وجْدُها

مِنْ تسابيح الأماني

يتَوَرّدْ

//

ترسلُ الأشواق حرى

والندى

فوق خَدَّيها

حناناً يتوددْ.