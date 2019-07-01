الإثنين, 01 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

تسابيحُ الأماني

الإثنين 01 يوليو 2019 09:28 ص بتوقيت مسقط

تسابيحُ الأماني



سعيد الصقلاوي | مسقط
نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب، ورئيس جمعية الكتاب والأدباء العُمانية

(1)
قلبك الأخضرُ
دافقٌ مزهرُ
//
منعمٌ أكبرُ
أصله الجوهرُ
//
ليت أنّا لهُ
مزنةٌ تمطرُ
//
و جمالُ المنى
والهنا الأذخرُ
//
 وحديثُ الرّؤى
والجنى الأنضرُ
//
بوح وجد السنا
فتنة تسكرُ
//
نبضه الأوْفرُ
حبه السكرُ

(2)
هذه الوردة عطر ٌ
قد تجمدْ
أحمر اللونِ
بهيجاً يتجددْ
//
يسحر اللب َّ
بهياً حسنهُ
حوله العمر طواف ٌ
يتعبدْ
//
يمنح الّنَفسَ طيوباً
وجْدُها
مِنْ  تسابيح الأماني
يتَوَرّدْ
//
ترسلُ الأشواق حرى
  والندى
فوق خَدَّيها  
حناناً يتوددْ.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أكتوبر 2017

صهيل الأماني

المزيد

06 مارس 2019

جـاوز العـمـرُ ظامـئـات الأماني

المزيد

09 أبريل 2017

مسرحية جزيرة الأماني لفرقة الدن تحظى بإعجاب أطفال شفشاون بالمغرب

المزيد

03 يوليو 2016

"مسرح الدن" تعرض "جزيرة الأماني" في ثالث أيام العيد بسمائل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الموت يغيب الدبلوماسي والإعلامي صادق عبدواني

المحليات - أخبار

"ديم" تنجز 75% من مشروع خط نقل المياه "الدقم – هيما" بتكلفة 25 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

الجبل الأخضر يستعد لاستقبال زوار الموسم الصيفي بخيارات سياحية متنوعة

عمان - سياحة عمان

4.8% زيادة في إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو في السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة