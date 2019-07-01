تسابيحُ الأماني

سعيد الصقلاوي | مسقط
نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب، ورئيس جمعية الكتاب والأدباء العُمانية
(1)
قلبك الأخضرُ
دافقٌ مزهرُ
//
منعمٌ أكبرُ
أصله الجوهرُ
//
ليت أنّا لهُ
مزنةٌ تمطرُ
//
و جمالُ المنى
والهنا الأذخرُ
//
وحديثُ الرّؤى
والجنى الأنضرُ
//
بوح وجد السنا
فتنة تسكرُ
//
نبضه الأوْفرُ
حبه السكرُ
(2)
هذه الوردة عطر ٌ
قد تجمدْ
أحمر اللونِ
بهيجاً يتجددْ
//
يسحر اللب َّ
بهياً حسنهُ
حوله العمر طواف ٌ
يتعبدْ
//
يمنح الّنَفسَ طيوباً
وجْدُها
مِنْ تسابيح الأماني
يتَوَرّدْ
//
ترسلُ الأشواق حرى
والندى
فوق خَدَّيها
حناناً يتوددْ.