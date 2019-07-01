حوارية غنائية بين مضطهد والجوع



د. ريم سليمان الخش | باريس

مضطهد :

دعني وشأني أيها المستعبدُ

في كلّ أركاني أذىً تتمددُ

ماعدتُ أملك غير شهوتي التي

نهشت أظافرها دمي تتودد

غضت على ذاتي وحوش تضّورٍ

حتى غدوتُ بشهوتي أتوحدُ!!

من سوطها الساديّ لا أنجو

الجوع:

وهل يرجو خلاصا منهكٌ مستعبدُ؟!!

ها..ها...أراها محض ماجنة غزت

فحوى اهتمامك فاستفاق المرقدُ

مضطهد :

وجعلتُ مرمى للرصاص ولم يعد

إلا شعور مذلّتي يتجددُ !!

عبثا أحاولُ (...) والنزيف حشاشتي!!

الجوع:

وتخاف أنّ وجودها متأبّدُ !!

ضربٌ من الهذيان شهوة جائعٍ

وخدودها من نزفه تتوردُ

وتتوه لاتدري بأيّ حماقةٍ

تركت هواءك جثة تتأكسدُ !!

أتضيعُ!!...أم تمضي على أعقابها

قمحٌ وفرنٌ شبه حلمٍ يوقدُ !!

مضطهد :

ماعدتُ ذاتي عاجزٌ في خربة !!

شبحٌ بسوط تضوّرٍ يتهددُ !!

وأصيحُ أين هويّتي ومعالمي !!

الجوع :

بعضُ النفوس من الطوى قد تفسدُ !!

إني أُميتُ الزهرَ في أحواضه

أمتصُ ماء رحيقه وأبددُ !!

أستنزف الأطيار في تحليقها

فتحطُ أرضا والوغى يتصيّدُ

حتى إذا استملكتُ قلب غضنفرٍ

زأرت به أوجاع مُلْكٍ يوصدُ !!

مضطهد:

لكنني الإنسانُ

الجوع:

قبل تمكّني

من قبل أنْ تنسى بأنّك سيدُ

(ولقد أبيتُ على الطوى وأظلّه)

كانوا نجوما بالسنا تتوقدُ

ماكنتُ أمتلك النفوس بشهوة

لا..لا...ولا في ذاتها أتمددُ

مضطهد :

كانوا رجالا !!...

الجوع:

لااجتراحيَ مؤلمٌ

لا للسياط مهابة كي يرعدوا !!

(لي دونكم أهلون سيدُ عملّسٍ)

وهو الأبي على الأذى يتمردُ ...

ماعاد في الأجرام طاقة وجدها

خمدت وشاحن وصلها مستنفدُ

من يحيي أفئدة النجوم إذا خبت؟

وبنفحة روحية تتوقدُ؟

يطغى على الإنسان ثقل حضارة

همجية في سحقه تتفردُ

فطمته عن صدرة الهناءة مبعدا

بل من غبار جفائها متلبدُ

بل واستحمّت من ضفاف نزيفه

فجمالها بدمائه متجدد

نهرٌ من الآلام يهدرُ صاخبا

في حوضه أشلائه تتمددُ ...

مضطهد :

المال رب الخلق في ملكوتها

والمرسلون مصارفٌ تتوعدُ!!

للعارفين حصانة كونية

الجوع:

كُشف الحجاب عن الذي (...) فتوددوا

والعابدون أنوفهم بترابه

كنهٌ يُداس بنعله ويُهَددُ

والملحدون بربهم قد أُبعدوا

ذاقوا جحيم معاشهم وتشردوا !!

مضطهد :

بشريعة هوجاء لا عدلٌ بها

كلٌ لريع بنوكها متجندُ

سرقت من الإنسان روح فضيلةٍ

لا كنهَ إلا المال ربٌ يُعبدُ!!

ووجوده متلغمٌ أو راضخٌ !!

الجوع:

رقمٌ لزخم رصيدها مذْ يولدُ ...

فحوى تجرّدَ من نظام بنائه

فالروحُ شيءٌ زائدٌ مستبعدُ !!

الربُ حددَ كاهنا وحثالةً!!

مضطهد:

أهمُ الجياعُ عن الكرامة أُبعدوا !!؟

مليارُ أو ضعفاً بلا إنسانه!!

مليارُ في أوجاعه يتوحدُ

صعبٌ على المحروم واقع أمره

الجوع:

أحلامه خبزٌ وكوخٌ موصدُ !!!

ويضيعُ في أحلامه متخدّرا

طيرٌ يطيرُ كحلمه ..كم يبعدُ!!!

مضطهد:

لم يدرِمعنى للأمان وليس في

إمكانه تغيير مالا يوجدُ !!!

ويدورُ في دوامة لاتنتهي

يُضنيه سعيٌ خلفها متجددُ

يقضي الصباحات المريرة مخْنقا

يُضنيه جهدٌ هائلٌ متبددُ

الجوع:

ليزيدَ في تعظيم أمجادٍ لها !!!

طمعا ببعض فتاتها يُستعبدُ!

عيشُ البهائمِ بل أقلّ مكانة

وغدٌ لأجل متاعها يتجندُ

مضطهد:

أو مهنة تغتال كلّ تطلّعٍ

بحبالها جنحُ الخيالِ مقيّدُ !!

لا لم يعد في الكون ثمّة منقذٍ !!

ضاعوا الرجال ....

الجوع:

ومات مات السيّدُ !!!

فرعون يتّخذُ العبيد كسخرة

والسوط تهزأ بالضعيف وتجلدُ

كهانُ هذا العصر غربٌ طامعٌ

لهم الرصيدُ جواهرٌ وزبرجدُ

مضطهد:

وكأنّ هذا الكون أضحى خربة!!

ولنا الشقاء على المدى !!

الجوع:

فتمرّدوا ......

د.ريم سليمان الخش