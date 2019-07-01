عمانُ،، عمانُ،، عمانْ

أبو نبراس البوصافي | مسقط
سنَبْقى هناكَ علَى الموْعدِ
بقلْــبٍ أميرٍ وعقْـلٍ نَــدِي
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وتبْقى عُمانُ شذَى ورْدَةٍ
ترُشُّ العَبيرَ على الفدْفدِ
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وترْقى على مُلْتَقى غايةٍ
تذوقُ الأمانَ معَ السُّؤْددِ
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عِناقُ الأصابعِ في قرْيةٍ
ألذُّ لعيْنِيَ منْ عسْجَـدِ
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وتبْرِقُ حسْناً على مُقلةٍ
مَراعي قُصورٍ لها نهْتدي
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عمانُ طهورٌ وماءٌ نقِي
ورمْزُ شموخٍ لدَى الفَرقدِ
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ومَنْ رامَها يبْتَغي جرْحَها
رحِقْنا الكفاحَ بهِ نبْتَدي
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فليْسٍ لنا غيْرُها موْطنًا
نذودُ ونرْشقُ منْ يعْتَدي
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ونعْزُفُ لحْنَ الإِبَا كلُّنَا
بعَزْمِ الأشاوِسِ والجُلْمُدِ
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ويغْزلُ ثوْبَ الحِمامِ فتًى
تعَفَّرَ في شاهقٍ أمْرَدِ
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أيا كوثَرَ العزِّ لا تبْعُدِ
فإنٍّا وأنتَ سَنَا المَسْجدِ
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عمانُ بها القلْبُ مسْتَعذِبٌ
ونِسرينُها في شواطِي يَدِي