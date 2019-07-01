عمانُ،، عمانُ،، عمانْ



أبو نبراس البوصافي | مسقط

سنَبْقى هناكَ علَى الموْعدِ

بقلْــبٍ أميرٍ وعقْـلٍ نَــدِي

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وتبْقى عُمانُ شذَى ورْدَةٍ

ترُشُّ العَبيرَ على الفدْفدِ

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وترْقى على مُلْتَقى غايةٍ

تذوقُ الأمانَ معَ السُّؤْددِ

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عِناقُ الأصابعِ في قرْيةٍ

ألذُّ لعيْنِيَ منْ عسْجَـدِ

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وتبْرِقُ حسْناً على مُقلةٍ

مَراعي قُصورٍ لها نهْتدي

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عمانُ طهورٌ وماءٌ نقِي

ورمْزُ شموخٍ لدَى الفَرقدِ

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ومَنْ رامَها يبْتَغي جرْحَها

رحِقْنا الكفاحَ بهِ نبْتَدي

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فليْسٍ لنا غيْرُها موْطنًا

نذودُ ونرْشقُ منْ يعْتَدي

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ونعْزُفُ لحْنَ الإِبَا كلُّنَا

بعَزْمِ الأشاوِسِ والجُلْمُدِ

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ويغْزلُ ثوْبَ الحِمامِ فتًى

تعَفَّرَ في شاهقٍ أمْرَدِ

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أيا كوثَرَ العزِّ لا تبْعُدِ

فإنٍّا وأنتَ سَنَا المَسْجدِ

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عمانُ بها القلْبُ مسْتَعذِبٌ

ونِسرينُها في شواطِي يَدِي