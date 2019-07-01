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عمانُ،، عمانُ،، عمانْ

الإثنين 01 يوليو 2019 09:25 ص بتوقيت مسقط

عمانُ،، عمانُ،، عمانْ


أبو نبراس البوصافي | مسقط

سنَبْقى هناكَ علَى الموْعدِ
بقلْــبٍ أميرٍ وعقْـلٍ نَــدِي
//
وتبْقى عُمانُ شذَى ورْدَةٍ
ترُشُّ العَبيرَ على الفدْفدِ
//
وترْقى على مُلْتَقى غايةٍ
تذوقُ الأمانَ معَ السُّؤْددِ
//
عِناقُ الأصابعِ في قرْيةٍ
ألذُّ لعيْنِيَ منْ عسْجَـدِ
//
وتبْرِقُ حسْناً على مُقلةٍ
مَراعي قُصورٍ لها نهْتدي
//
عمانُ طهورٌ وماءٌ نقِي
ورمْزُ شموخٍ لدَى الفَرقدِ
//
ومَنْ رامَها يبْتَغي جرْحَها
رحِقْنا الكفاحَ بهِ نبْتَدي
//
فليْسٍ لنا غيْرُها موْطنًا
نذودُ ونرْشقُ منْ يعْتَدي
//
ونعْزُفُ لحْنَ الإِبَا كلُّنَا
بعَزْمِ الأشاوِسِ والجُلْمُدِ
//
ويغْزلُ ثوْبَ الحِمامِ فتًى
تعَفَّرَ في شاهقٍ أمْرَدِ
//
أيا كوثَرَ العزِّ لا تبْعُدِ
فإنٍّا وأنتَ سَنَا المَسْجدِ
 //
عمانُ بها القلْبُ مسْتَعذِبٌ
ونِسرينُها في شواطِي يَدِي

 

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