جلالة السلطان يهنئ رؤساء رواندا والصومال وبروندي وحاكم عام كندا

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه اللّه ورعاه- برقيّة تهنئة إلى فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمّنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وتمنياته له ولشعب بلاده الصديق.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمّنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وصادق التمنيات له بوافر الصحة والسعادة وللشعب الصومالي الشقيق بالتقدم والازدهار.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه اللّه ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بروندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمّنت تهاني وتمنيات جلالة السلطان المعظم الطيبة له ولشعب بلاده الصديق.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة جولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة العيد الوطني لبلادها. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامتها بوافر الصحة والسعادة وللشعب الكندي الصديق باطراد التقدم والرقي.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من دولة الدكتورة أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، أعربت فيها عن خالص شكرها وامتنانها لجلالة السلطان المعظم على برقية جلالته المعزية لها في وفاة والدتها.