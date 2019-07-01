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استعراض سبل تعزيز التعاون القائم بين السلطنة وسويسرا

الإثنين 01 يوليو 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

استقبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية معالي باسكال بيريوزويل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية.

واستعرض الجانبان مستجدات العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم في مُختلف المجالات.. إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وعبّر الجانبان عن حرص البلدين على مواصلة دعم الجهود الرامية لحل القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية وذلك تحقيقاً للأمن والسلم والاستقرار. حضر المقابلة سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الأمين العام وسعادة بلاتر آببلانالب سفير سويسرا المعتمد لدى السلطنة.

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