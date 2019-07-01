"الدولة" يناقش اليوم مقترح "تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية"





مسقط - الرؤية

يعقد مجلس الدولة اليوم الإثنين، جلسته العادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة افتتاحية لمعالي الدكتور رئيس المجلس، ومناقشة مقترح اللجنة الاقتصادية حول "تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية"، ومناقشة ملاحظات اللجنة الاقتصادية على "مشروع تعديل بعض مواد قانون المناقصات" المحال من مجلس الشورى، إضافة إلى مناقشة ملاحظات اللجنة الاجتماعية على مقترحي مشروعي "قانون حماية وسلامة المرضى" و"قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها" المحالين من مجلس الشورى.

فيما يناقش المجلس في جلسته العادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء 2 يوليو 2019م، المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "تنظيم الإعلان"، ومناقشة مقترح "تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم" المقدم من لجنة التعليم والبحوث.