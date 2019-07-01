"حقوق الإنسان" تناقش الردود على التقارير الدولية حول السلطنة



مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة الرابعة برئاسة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، وأمينها العام.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراض ردود اللجنة على التقارير الدولية المُتعلقة بحقوق الإنسان في السلطنة، ومناقشة برامج التوعية والتثقيف التي تعتزم اللجنة تنفيذها خلال العام الجاري، والتي تتضمن أنشطة وفعاليات مختلفة في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، واعتماد جدول الزيارات الميدانية لبعض المؤسسات المحلية التي تُعنى برعاية مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وتمَّ استعراض اللجان الفرعية التابعة للجنة واعتماد تشكيلها وتوزيع أعضاء اللجنة عليها والمتمثلة في لجنة الرصد وتلقي البلاغات، واللجنة القانونية، ولجنة العلاقات والمُنظمات الدولية.