نائب رئيس المحكمة العليا يطلع على سير العمل في محاكم نزوى

مسقط - العمانية

قامَ فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بزيارة تفقدية إلى مجمع محاكم نزوى.

واطَّلع فضيلته -خلال الزيارة- على سير العمل في المحاكم، والتقى خلالها المسؤولين في المحاكم، وتطرق إلى أهم المواضيع المتعلقة بالأمور الادارية والجانب التقني وسبل تطوير ورفع مستوى أداء الموظفين ومواضيع الصيانة الضرورية والدورية للمحاكم ، وأهم العقبات التي تُعرقل الأداء الوظيفي في المحاكم، واقتراح الحلول المناسبة لها. وناقش فضيلته تحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين في سبيل تطوير الأداء القضائي، ومضاعفة الجهود وسرعة إنجاز الأعمال، وتسهيل إجراءات التقاضي، وأهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وتمكين المواطن من حقه في الوصول للعدالة، تأكيدا لدور السلطة القضائية في خلق أجواء تحقق الأمن القضائي في ربوع السلطنة.

ورافق فضيلته كلٌّ من فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط، وخلفان بن ناصر المحرزي نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم.