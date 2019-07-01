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"التعليم العالي" تفتح باب الانتقال بين مؤسسات التعليم الخاصة

الإثنين 01 يوليو 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

"التعليم العالي" تفتح باب الانتقال بين مؤسسات التعليم الخاصة

 

مسقط - الرؤية
أعلنتْ وزارة التعليم العالي عن فتح باب الانتقال بين المؤسسات التعليمية الخاصة للطلاب الدارسين على نفقة الوزارة؛ وذلك اعتبارا من أمس الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 11/7/2019.
وتؤكِّد الوزارة على الطلاب الراغبين في الانتقال التقدم إلكترونيا عن طريق ملف الطالب الإلكتروني بموقع الوزارة www.mohe.gov.om، وتعبئة الطلب إلكترونيا (طلب تغيير جامعة) مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لطلبه. وتتضمن شروط الانتقال أن يكون الطالب حاصلا على قبول مباشر غير مشروط في التخصص من المؤسسة الراغب بالانتقال إليها وفي ذات المجال المعرفي. وألا يؤدي الانتقال إلى تأخر الطالب عن موعد التخرج المعتمد في نظام الوزارة الالكتروني (ألا يفقد في معادلة المساقات الدراسية للبرنامج الأكاديمي أكثر من مقررين بواقع 6 ساعات أو ما يعادله في الأنظمة الأكاديمية الأخرى)، ألا يكون على الطالب أي التزام مالي للمؤسسة التعليمية المقيد بها أثناء تقديم الطلب. ولا يسمح للطالب الانتقال لأكثر من مرة، مع ضرورة وجود أسباب مقنعة للانتقال، وإرفاق المستندات الداعمة والمعتمدة.
ومن بين الشروط: ألا يكون الطالب واقعًا تحت الملاحظة الأكاديمية. ولا يسمح للطلاب المقبولين في البرامج الآتية (SR-SF-SP) والذين تم قبولهم بالعام الأكاديمي (2016/2017)، وما بعده للتقدم بطلب انتقال؛ حيث إنَّ الطالب قام باختيار المؤسسة التعليمية بناء على رغبته الخاصة.
يُشار إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات من المؤسسات التعليمية المنتقل إليها الطالب ستكون الساعة الثانية من مساء يوم الخميس 18/07/2019م، وتنوه الوزارة بأنَّه سيتم رفض أي طلب يصل بعد ذلك الموعد؛ لذا تنصح الطلاب باختيار المؤسسة التعليمية التي يودون الانتقال إليها بعناية، وسيكون آخر موعد للرد على طلبات الانتقالات من قبل الوزارة يوم الخميس الموافق 25/07/2019. وفي حالة وجود أي استفسار لدى الطالب يتعلق باستكمال أو صحة بياناته الأكاديمية، يُمكن للطالب التواصل المباشر مع المؤسسة التعليمية المقيد بها. أما بالنسبة للاستفسارات الأخرى، فيمكنه التواصل مع مركز اتصالات الوزارة على الرقم (24340900) أو على البريد الالكتروني لدائرة خدمات المراجعين: public.services@mohe.gov.om.

 

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