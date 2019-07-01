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افتتاح أول مكتب علمي لشركة أدوية في السلطنة

الإثنين 01 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

افتتاح أول مكتب علمي لشركة أدوية في السلطنة

 

مسقط - الرؤية
افتتح سَعَادة الدُّكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، صباح أمس الأحد، المكتب العلمي لشركة نوفارتس السويسرية، والذي يُعد أول مكتب علمي لشركة أدوية بالسلطنة.. حضر الافتتاح سعادة السفير السويسري المعتمد لدى السلطنة، والدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية.
وتعدُّ شركة نوفارتس من أكبر شركات الرعاية الصحية في العالم، وعملاقا رائدا بين شركات الأدوية. ووجه الدكتور محمد الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية، الشكر لشركة نوفارتيس على هذه الخطوة المهمة، والتي تدعم توجه وإستراتيجية وزارة الصحة في تواجد مكاتب علمية للشركات الدوائية العاملة بالسلطنة؛ بما يخدم الهدف المنشود؛ بحيث تُسهم هذه المكاتب في تقديم المعلومات العلمية للكوادر الطبية والجهات ذات العلاقة، وأيضا في متابعة الأدوية لما بعد تسويقها، والإبلاغ الفوري عن أي آثار عكسية.
ومن المقرر أن تعمل هذه المكاتب على تنظيم الندوات العلمية والتثقيفية، وتوفير فرص عمل للكوادر الصيدلانية العمانية.

 

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