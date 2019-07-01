دماء والطائيين تزف 38 عريسا في العرس الجماعي الثالث

دماء والطائيين- وليد الحسني

احتفل أهالي ولاية دماء والطائيين بالعرس الجماعي الثالث الذي شارك فيه أكثر من 38 عريساً من مختلف قرى الولاية ونياباتها وسط جمع غفير من داخل الولاية وخارجها، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وبحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الغيلاني والي دماء والطائيين، وعدد من أعضاء مجلس الشورى ومشايخ وأعيان الولاية، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية، وبدعم من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص والمشايخ والأعيان وأصحاب الأيادي البيضاء بالولاية وخارجها،أقيم الحفل بالمركز الرياضي بالولاية.

وبدأ توافد الأهالي لهذه الاحتفالية قبل صلاة المغرب تلبية للدعوة ومشاركة للفرحة التي عمت أرجاء الولاية وعقب صلاة المغرب مباشرة، بدأ الحفل الفني بهذا العرس الجماعي واستقبال راعي المناسبة. وقدم كامل بن ناصر الحسني رئيس اللجنة الرياضية بالولاية كلمة بهذه المناسبة تحدث خلالها عن أهمية هذه التظاهرة الاجتماعية التي تجمع هؤلاء المعاريس تحت مظلة واحدة ووسط تكاتف وتعاون بين أبناء هذه الولاية وبمشاركة من مختلف الجهات الحكومية في الولاية ومؤسسات القطاع الخاص الداعمة من داخل الولاية وخارجها، كما أشار الحسني إلى التلاحم الجميل بين اللجان المنظمة لهذا العرس الجماعي الذين يعملون كخلية نحل في تقديم الضيافة للمدعوين وتنظيم عمليتي الدخول والخروج للمركز الرياضي.

وتضمن الحفل نشيدا ترحيبيا قدمه نخبة من منشدي الولاية اشتمل على كلمات معبرة عن العرس الجماعي أطرب الحضور بلحنه المستوحى من التراث العماني الأصيل. بعدها تم عقد قران المعاريس المحتفل بهم في هذا العرس وفي الختام قام راعي الحفل بتكريم المعاريس والداعمين للعرس الجماعي، ليعقب ذلك مأدبة العشاء.