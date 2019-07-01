"تسريبات المياه" تهدد بسقوط منازل الفليج في جعلان بني بوعلي

جعلان بني بوعلي- علي برياء

جدد أهالي منطقة الفليج في ولاية جعلان بني بوعلي شكواهم من استمرار تسرب المياه في الطرق والحواري الواصلة بين المنازل، نتيجة لبعض الانفجارات في خطوط أنابيب المياه.

وقال الأهالي إن هذه المشلكة يعانون منها منذ أكثر من 9 سنوات؛ حيث باتت مشكلة تسرب المياه مشهدًا يوميًّا يُزعج سكان المنطقة ومناطق الولاية ويعيق المصلين خصوصاً كبار السن عن الذهاب إلى المساجد، ويمنع الحركة اليومية إلى جانب الكثير من المشكلات التي تهدِّد حياة المواطنين؛ ومنها: كثرة المستنقعات المائية بين وداخل المنازل وتعطل الطرقات الداخلية، فهي الآن مهددة بالهدم حتى أصبحت مرتعا للأمراض المعدية، في ظل تكاثر البعوض والحشرات وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى كثرة أكوام المخلفات، فضلا عن تسرُّب كميات هائلة من المياه العذبة لفترات طويلة دون الاستفادة منها.

وسبق أن نشرت "الرؤية" استطلاعا لآراء عدد من أهالي المنطقة في عدد 24 أغسطس 2015، للوقوف على أبعاد هذه الأزمة، ورغم مرور 4 سنوات على النشر إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.

وذكرت الرؤية في ذلك التحقيق أن المواطنين يشكون من أن بيوتهم مُهدَّدة بالسقوط في ظل استمرار تسرب المياه من الخطوط الداخلية للمياه وتشبع الأرض بالمياه لفترات طويلة؛ مما يمثل إهدارا للثروة المائية، فضلا عن تحول محيط بيوتهم إلى مستنقعات مائية، ومن ثم مكان تجمع للبعوض والذباب والحشرات التي تهدد الصحة العامة.

ويناشد الأهالي الجهات المعنية وقف تسرب المياه بكميات كبيرة، مستنكرين عدم تجاوب الجهات المعنية مع شكاويهم.