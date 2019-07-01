فعاليات متنوعة في "مخيم الرؤية الصيفي 2019" لتعزيز مهارات التعليم الإبداعي

≤ المتحف الوطني يستقبل طلاب "الإعلامي الصغير" في أولى الرحلات الأسبوعية

الرؤية - هيثم صلاح

تصوير/ راشد الكندي

انطلقتْ، صباح أمس، فعاليات مخيم الرؤية الصيفي 2019 "الإعلامي الصغير"، بالمدرسة العصرية العالمية بمسقط، الذي تنظمه جريدة الرؤية بالتعاون مع معهد رويترز لدراسة الصحافة، وسط إقبال طلابي.

ووصل عدد المشاركين إلى 57 طالبًا؛ لتُسجل "الرؤية" -وللعام الثاني على التوالي- حضورها المميز على قوائم الفعاليات التربوية الهادفة في السلطنة؛ وفق خارطة برامجية مُتنوعة، وتقنيات تعليمية حديثة، تمزج بين المعرفة والترفيه، والأسلوب النظري ومنهجية التجارب العملية؛ بهدف تعظيم حجم الإفادات للطلاب في العديد من المجالات، إضافة لرحلات أسبوعية إلى عدد من الوجهات التثقيفية والترفيهية المميزة، والتي تُستهل الخميس المقبل بزيارة إلى المتحف الوطني.

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية إن المؤسسة تسعى عبر هذه الدورة من مخيمها الصيفي أن تُضيف لبنةً جديدة إلى جدار الرعاية المجتمعية بأبنائنا الطلاب، واستثمار فترة الإجازة الصيفية في تنمية مهاراتهم؛ إيمانًا منا بما لهذا النوع من الفعاليات من تأثير تربوي إيجابي فاعل طويل الأمد، فضلا عن سعي اللجنة الرئيسية للمخيم إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي بين هذا الجيل الجديد؛ تطويرًا لمهاراتهم، وتعزيزًا لقدراتهم.

وأوضح الطائي أن اللجنة الرئيسية باشرت ومنذ وقتٍ مبكر، استعداداتها لإطلاق الدورة الثانية من المخيم، بوضع خطة برامجية تغطي مختلف المجالات والفنون، وتسمية المُدربين القادرين على تحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب المشاركين، ورُوعي في اختيار الهيئة التدريبية أن تكون على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة؛ لتحمل الطلاب على الإبداع وكسر نمط الأنشطة التقليدية، بآفاق جديدة تعمل على توسيع مداركهم، وتعزِّز روح الفريق والتشارك فيما بينهم، وثمَّن الطائي التعاون الثنائي مع معهد رويترز لدراسة الصحافة (طومسون) لتقديم برنامج "مهارات الإعلامي الصغير"، معتبرًا هذا التعاون إضافة ستثري مدراك الطلاب وترفع مستوى الطموح في حجم مخرجات المخيم.

وبدأت فعاليات المخيم أمس بتقسيم الأطفال المشاركين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى (A) تستهدف الفئة العمرية من 8 سنوات وحتى 11 عامًا، فيما تشمل المجموعة الثانية (B) الطلاب من 12 وحتى 16 عامًا.

واستهل الخبير المنتدب من معهد رويترز لدراسة الصحافة، أولى الحلقات التدريبية بالمخيم مع المجموعة B، بتدريب الطلاب على مَسَارات الإعلام المختلفة.

فيما بدأت المدربة أميرة حسن أولى الفعاليات مع المجموعة الأولى (A) بدورة عن أساسيات ومهارات "أوريجامي"، بتعريف الطلاب على الأسس النظرية للتعامل مع فن طي ولف وقص الورق بأساليب ابتكارية دون استخدام الأدوات التقليدية، وقد أبدى الطلاب المشاركون تفاعلاً واسعًا، وتمكنوا من إعداد بعض التصاميم البسيطة كبداية لإعداد المرحلة الثانية من تصميم الأشكال الأكثر صعوبة تدريجيًّا، ويستمر البرنامج حتى نهاية الأسبوع الثاني من المخيم.

مهارات القيادة وفنون الإلقاء والتواصل (تستوماسترز) كانت حاضرة على قوائم فعاليات اليوم الأول، والتي ستتواصل لمدة أسبوعين مُتاليين، قدَّمتها للمجموعة الأولى (A) المدربة الدكتورة خديجة الشحية، فيما قدَّمها للمجموعة الثانية (B) المدرب فايز المعمري، وقد قدَّم الطلاب تفاعلًا جيدًا مع المدربيْن.

أما عازف البيانو مصطفى رمضان، فالتقى -في فقرة مشتركة بين المجموعتين- بطلاب المخيم في أولى فقرات الفنون الموسيقية -والتي تستمر حتى نهاية أنشطة المخيم- وتمكَّن الطلاب من التعرف على أساسيات فن العزف على البيانو، فيما استهلت المدربة نادية الطائية برنامجها لتعليم الطلاب مهارات التحدث باللغة الإنجليزية.

وينطلق مخيم الرؤية الصيفي هذا العام برعاية حصرية من شركة باقر سليمان جعفر، مستهدفا تنمية مواهب الطلاب المشاركين في مختلف فنون الإعلام، وكيفية استخدام تقنيات الإعلام الحديث، وإتاحة فضاءات للقاء والحوار، وكسر نمط الأنشطة التقليدية بفتح آفاق جديدة تعمل على توسيع مدارك النشء، وتعزيز روح الفريق.