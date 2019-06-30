مذكرة تفاهم بين "نماء" و"البيئة العمانية" لتعزيز الابتكارات الخضراء لدى الطلاب

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ مجموعة نماء مذكرة تفاهم مع جمعية البيئة العُمانية؛ لإقامة مبادرة "إيكوثون الابتكارات الخضراء"، ضمن مشاريع سياسة الاستدامة للمجموعة.. وقَّع الاتفاقية المهندس عمر الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء، ودارين مهدي عضو مجلس إدارة جمعية البيئة العُمانية.

ويهدفُ البرنامج إلى تشجيع الشباب العُماني على مواجهة التحديات البيئية، وستقوم الجمعية بتنفيذ المبادرة على مدار ثلاثة أيام، وتستهدف 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والكليات في السلطنة؛ لتشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة من خلال المشاريع والتطبيقات المختلفة كالأنظمة الرقمية والبرامج.

وسيركز "الإيكوثون" على ثلاثة محاور رئيسية؛ تشمل: إدارة النفايات (الحد من النفايات، وإعادة التدوير، وابتكارات تحويل النفايات إلى طاقة)، إلى جانب امتصاص الكربون والعمل على الطاقات البديلة (نظام النقل الذكي، وامتصاص الكربون عبر النباتات، واستخدام موارد الطاقة المتجددة كبدائل)، وكذلك كفاءة استخدام الطاقة والمياه في الكليات والجامعات. ويتيح البرنامج للطلاب حرية الاختيار في استخدام أي منصة أو إطار عمل أو لغة أو أي جهاز يرغبون به لإعداد أفضل التطبيقات والبرامج والمشاريع.

وقال المهندس عمر الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة "نماء": تهدف مجموعة نماء إلى نشر الوعي لدى الشباب العُماني وخلق ثقافة مبنية على مرتكزات الاستدامة؛ وذلك من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم. كما ستُسهم المبادرة في إنشاء مشاريع الشباب الخاصة وتنمية قدراتهم الريادية.

وقالت دارين مهدي عضو مجلس إدارة جمعية البيئة العُمانية: لا تنطوي مهمتنا على حماية البيئة في السلطنة فحسب؛ بل نسعى لتعزيز السلوك المستدام من خلال النظام التعليمي في السلطنة. ونعمل دائماً لنكون في طليعة الجهات الباحثة عن حلول لمعالجة القضايا البيئية، وتمكين المواهب الشابة البارعة في أمور التكنولوجيا لحماية الموارد الطبيعية لبلدنا الجميل. ونأمل أن يُسهم هذا البرنامج في إلهام الجيل الصاعد لإيجاد مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وخلال أول يومين من البرنامج، سيجري تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة عن المواضيع المُختارة، والتعرف على بعضهم البعض، وتشكيل فرق عمل، وكذلك مقابلة المشرفين. وفي اليوم الأخير، سيضع المشاركون اللمسات الأخيرة على مشاريعهم وأفكارهم المقترحة لتقديمها إلى لجنة التحكييم. وستتاح لهم الفرصة لعرض أفكارهم وتقديم حلول مقترحة أمام أصحاب المصلحة والمستثمرين والشركاء المهتمين.