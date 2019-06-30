خبراء محليون ودوليون يثرون مناقشات "عمان لسلامة الغذاء 2019"

مسقط - الرؤية

تأكَّدت مُشاركة عدد من الهيئات المحلية والدولية المهتمة بشؤون سلامة الغذاء في مؤتمر سلامة الغذاء، الذي تعتزم شركة أعمال المعارض العُمانية "عُمان إكسبو" تنظيمه بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر.

ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من الدراسات الدولية حول سلامة الغذاء من خلال جلسات نقاش تفاعلية، توفر رؤى قيمة حول المعايير واللوائح والاتجاهات الناشئة والابتكارات والتكنولوجيا وسلامة الأغذية وجودتها في كل مراحلها من توريد وفحص وتوزيع واستهلاك.

ويُمثل المؤتمر منصة قيمة في ظلِّ ما تُجريه دول العالم -ومن بينها السلطنة بطبيعة الحال- من تحديثات للوائح والإجراءات الخاصة بتداول المواد الغذائية، والتأكد من سلامة الإجراء في كل مراحله، وكذلك في ظل ما قامت به منظمة الصحة العالمية من جهود لضمان سلامة الغذاء، مؤكدة متابعتها لكافة الجهود المتعلقة بعدد من المجالات؛ التي تشمل: الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي والزراعي، وسهولة الوصول للأسواق والسياحة والتنمية المستدامة.

وقال عمار أحمد مدير معرض ومؤتمر الغذاء والضيافة بشركة "عُمان إكسبو": نهدف من خلال مؤتمر سلامة الغذاء إلى المساعدة في تحسين ثقافة سلامة الأغذية في السلطنة، وتوفير وسيلة للحصول على معلومات صحيحة ومباشرة حول معايير سلامة الأغذية وأفضل الممارسات، ونوفر وسيلة للالتقاء والتفاعل مع الخبراء الرئيسيين في هذا المجال.