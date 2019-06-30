"مدائن" تطرح مناقصة إنشاء المبنى السادس لـ"واحة المعرفة مسقط"

مسقط - الرؤية

قالَ المهندس مسلم بن جمعة الهديفي الرئيس التنفيذي لشركة شموخ للاستثمار والخدمات -الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)- إنَّ الشركة طرحت مناقصة إنشاء المبنى السادس (KOM 6) بواحة المعرفة مسقط، داعياً جميع الشركات والمصانع العمانية -بما فيها رواد ورائدات الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- إلى المشاركة في عملية الإنشاء وتقديم خدماتهم في مجال التوريد والتنفيذ.

وأضاف الهديفي: تستعد واحة المعرفة مسقط (KOM)، لإنشاء المبنى السادس ذي التصميم الحداثي الفريد المرتبط بلغة مباني واحة المعرفة مسقط المعمارية؛ حيث يعد المبنى إضافة جديدة للواحة مساحاته المميزة وخدماته الجديدة ليكمل مع باقي المباني الأخرى التجربة المميزة التي يتمتع بها المستثمرون في الواحة. وقد صُمِّم المبنى السادس ليوفر تجربة جديدة للمستخدمين والزوار؛ وذلك بتصميمه الخارجي الفريد ذي اللمسة الحداثية وبنمط معماري معاصر يراعي الثقافة المعمارية في ربط المساحات الداخلية بالخارجية، ويظهر ذلك في استخدام الباحات (الحوش) المستنبطة من العمارة العمانية التقليدية واستخدام النوافذ الزجاجية لتوفير أفضل إطلالة وترابط مع البيئة المحيطة مع مراعاة الجوانب البيئية التي تعد جزءًا من المسؤولية المجتمعية لـ"مدائن".

وأشار الهديفي إلى أنَّ المبنى يوفر مساحة 51,000 متر مربع ليكون مركزا لشركات التكنولوجيا والاتصالات المحلية والعالمية؛ حيث سيوفر ما يزيد على 460 موقفا في طابقي القبو. وسيوفِّر مساحات مكتبية كبيرة ذات إطلالات رائعة، وإضافة لذلك، سيُوفر المبنى خدمات ومحلات تجارية ومساحات لبنوك لتواكب النمو المتزايد في الطلب ولتخدم الموظفين في المبنى السادس والمباني المجاورة، كما سيُوفر المبنى قاعة طعام تتسع لـ9 مطاعم، ومساحات داخلية وخارجية وشبه خارجية لتناول الطعام، وتشكل هذه الخدمات إضافة نوعية لواحة المعرفة مسقط، وتنوعا كبيرا يجعل من واحة المعرفة مسقط مدينة خدمية متكاملة كما هو مُخطَّط لها عند اكتمال جميع مكوناتها، والتي هي حاليا قيد التطوير، علماً بأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء هذا المبنى في 2021.